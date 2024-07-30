Maduro'dan seçimlere hile karıştığını söyleyen Musk'a yanıt: Kavga mı istiyorsun, ben hazırım - Son Dakika
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Maduro'dan seçimlere hile karıştığını söyleyen Musk'a yanıt: Kavga mı istiyorsun, ben hazırım

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Venezuela'da sandıktan zaferle ayrılan Maduro'ya seçimin hileli olduğu yönündeki tepkiler devam ederken bu paylaşımlardan biri de ABD'li milyarder Elon Musk'a aitti. "Maduro'nun büyük seçim sahtekarlığı" paylaşımında bulunan Musk'a yanıt veren Maduro "Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım" ifadesini kullandı.

30.07.2024 11:08
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Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini kazandığı açıklanan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "seçimlere hile karıştırıldığını" öne süren ABD'li milyarder Elon Musk'a tepki göstererek, "Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım." dedi.

"MADURO'NUN BÜYÜK SEÇİM SAHTEKARLIĞI"

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Maduro, ulusal televizyonda yayınlanan basın toplantısında "Maduro'nun büyük seçim sahtekarlığı" paylaşımında bulunan Musk'ı eleştirdi.

"ELON MUSK BEN HAZIRIM"

Musk'ı "yeni baş düşmanları" olarak niteleyen Maduro, "Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım." ifadesini kullandı.

SEÇİMLERDE HİLE İDDİASI ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı. Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Maduro\'dan seçimlere hile karıştığını söyleyen Musk\'a yanıt: Kavga mı istiyorsun, ben hazırım
Kaynak: AA

Venezuela, Elon Musk, Kavga, Teknoloji, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maduro'dan seçimlere hile karıştığını söyleyen Musk'a yanıt: Kavga mı istiyorsun, ben hazırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz: adamsın maduro 49 14 Yanıtla
  • Balan Guler: Maduro dayan Kral 26 8 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Bu Elon musk ta her şeye karışmaya başladı. 19 1 Yanıtla
  • Ali Kublay: İşin garibi kendini mütedeyyin müslüman veya milliyetçi görüp Tesla ya binen andawallar var bu ülkede trajikomik 10 2 Yanıtla
  • Sabri İnce: Dünya'da kargaşa olan yerler de burada ne olmuş kim yapmış diyorsun bakıyorsun altında abede var . Onların rahat etmesi için diğerlerinin ezilmesi lazım .Nerede kıymetli maden petrol var onlar orada . 11 0 Yanıtla
  • Mustafa Obruk: Ekon Musk Netanyahu’dan fırça yedikten sonra 180 derece döndü 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Maduro'dan seçimlere hile karıştığını söyleyen Musk'a yanıt: Kavga mı istiyorsun, ben hazırım - Son Dakika
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