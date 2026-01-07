Maduro\'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla özel kuvvetlerden tarafından kaçırılıp hakim karşısına çıkarılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile işbirliği yaparak Maduro'yu "sattığı" iddialarına tepki gösteren Rodriguez ajan olduğu yönünde çıkan haberlere de yanıt verdi. Venezuela'nın geçici lideri Delcy Rodriguez , Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesini hiçbir yabancı gücün yönetmediğini ısrarla vurguladı; bu sırada ABD Başkanı Donald Trump ise Caracas'ın milyonlarca varil petrolü hızla ABD'ye teslim edeceğini duyurdu.

"İKTİDAR VENEZUELA HÜKÜMETİNİN ELİNDEDİR"

ABD özel kuvvetlerinin Caracas'ta Maduro ve eşini şok edici bir baskınla kaçırmasından 3 gün sonra konuşan Rodriguez, "Ülkemizde iktidar Venezuela hükümetinin elindedir, başka kimsenin değil" dedi. "Venezuela'yı yöneten yabancı bir ajan yok" diye ekledi.

Trump, Washington'ın artık Karayip ülkesinin "kontrolünde" olduğunu ısrarla belirtiyor ancak Rodriguez ile çalışmaya hazır olduğunu, bunun şartının ise Venezuela'nın geniş petrol rezervlerine erişim talebine boyun eğmesi olduğunu söylüyor.