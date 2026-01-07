Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü - Son Dakika
Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü

Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
07.01.2026 11:03
Venezuela'nın geçici lideri Delcy Rodriguez, Maduro'nun ABD tarafından kaçırılıp yargılanması sonrasında kendisine yönelik "ajan" iddialarına ateş püskürdü. "Venezuela'yı yöneten yabancı bir ajan yok" ifadelerini kullanan Rodriguez "Ülkemizde iktidar Venezuela hükümetinin elindedir, başka kimsenin değil" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla özel kuvvetlerden tarafından kaçırılıp hakim karşısına çıkarılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile işbirliği yaparak Maduro'yu "sattığı" iddialarına tepki gösteren Rodriguez ajan olduğu yönünde çıkan haberlere de yanıt verdi. Venezuela'nın geçici lideri Delcy Rodriguez , Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesini hiçbir yabancı gücün yönetmediğini ısrarla vurguladı; bu sırada ABD Başkanı Donald Trump ise Caracas'ın milyonlarca varil petrolü hızla ABD'ye teslim edeceğini duyurdu.

"İKTİDAR VENEZUELA HÜKÜMETİNİN ELİNDEDİR"

ABD özel kuvvetlerinin Caracas'ta Maduro ve eşini şok edici bir baskınla kaçırmasından 3 gün sonra konuşan Rodriguez, "Ülkemizde iktidar Venezuela hükümetinin elindedir, başka kimsenin değil" dedi. "Venezuela'yı yöneten yabancı bir ajan yok" diye ekledi.

Trump, Washington'ın artık Karayip ülkesinin "kontrolünde" olduğunu ısrarla belirtiyor ancak Rodriguez ile çalışmaya hazır olduğunu, bunun şartının ise Venezuela'nın geniş petrol rezervlerine erişim talebine boyun eğmesi olduğunu söylüyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı. Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

