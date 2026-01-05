Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı

Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı
05.01.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'nın başkenti Caracas'tan cumartesi gecesi yatağından sürüklenerek çıkarılan ve ABD'ye getirilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen operasyon yapay zeka ile canlandırıldı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta cumartesi gecesi düzenlenen operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte yatak odasından çıkarılarak ABD'ye götürülmesi dünya gündemindeki yerini korurken, operasyon bu kez yapay zeka ile oluşturulan bir video çalışmasıyla yeniden gündeme taşındı.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Operasyonu canlandırdığı belirtilen yapay zeka videosu kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı görüntüleri paylaşarak tartışmayı büyüttü.

YAPAY ZEKA İÇERİKLERİNE DİKKAT ÇAĞRISI

Videonun yayılmasıyla birlikte bazı kullanıcılar, görüntülerin gerçek kayıt olmadığını ve yapay zekâ ile üretildiğini vurgulayarak dezenformasyona karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı - Son Dakika

Eskişehir’de Kumar Operasyonu Eskişehir'de Kumar Operasyonu
İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Nereden nereye Ömer Faruk Beyaz’ın yeni adresi çok konuşulur Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum’daydı, gitmedim Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
17:22
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
17:10
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı Sahibi bakın kim
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim
15:23
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
15:23
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu İşte gözaltına alınanların isimleri
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 19:00:21. #7.11#
SON DAKİKA: Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.