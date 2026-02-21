Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler - Son Dakika
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21.02.2026 22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Ukrayna'da "Narik" lakaplı mafya liderinin oğlu Igor Komarov, Bali'de tatil esnasında kaçırıldı. Kaçıran kişiler, Komarov'un kendilerinden çaldığını iddia ettikleri 10 milyon doları geri isterken, Komarov'un videosunu da yayınladılar. Videoda Komarov'un ağladığı görüldü.

Ukrayna'da "Narik" lakabıyla tanınan mafya liderinin oğlu Igor Komarov, Endonezya'nın Bali adasında tatil yaptığı sırada kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Komarov'un ağlayarak yardım istediği görülürken, kaçıran şahıslar Komarov'un kendilerinden 10 milyon dolar çaldığını iddia etti.

Kaçıran grubun, paranın iadesi karşılığında Komarov'u serbest bırakacaklarını belirterek ailesine baskı yaptığı öne sürüldü. Uluslararası organize suç hesaplaşması olarak değerlendirilen olayla ilgili yerel makamların ve Ukrayna dışişlerinin süreci takip ettiği bildirildi.

  Zafer Oğuz Zafer Oğuz:
    Ukraynadan bizene heryapilan kotu haber ülkemizde kötü örnek teşkil ediyor Türkiye'de de bu haberden sonra bu olaylar başlar artık böyle haberler yapma gereği neden buluyorsunuz Ukrayna savaş halinde bir ülke bizim cahillerde bunu örnek almaya çalışır 0 0 Yanıtla
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
