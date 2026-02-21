Ukrayna'da "Narik" lakabıyla tanınan mafya liderinin oğlu Igor Komarov, Endonezya'nın Bali adasında tatil yaptığı sırada kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.
Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Komarov'un ağlayarak yardım istediği görülürken, kaçıran şahıslar Komarov'un kendilerinden 10 milyon dolar çaldığını iddia etti.
Kaçıran grubun, paranın iadesi karşılığında Komarov'u serbest bırakacaklarını belirterek ailesine baskı yaptığı öne sürüldü. Uluslararası organize suç hesaplaşması olarak değerlendirilen olayla ilgili yerel makamların ve Ukrayna dışişlerinin süreci takip ettiği bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)