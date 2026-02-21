Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Zafer Oğuz:

Ukraynadan bizene heryapilan kotu haber ülkemizde kötü örnek teşkil ediyor Türkiye'de de bu haberden sonra bu olaylar başlar artık böyle haberler yapma gereği neden buluyorsunuz Ukrayna savaş halinde bir ülke bizim cahillerde bunu örnek almaya çalışır