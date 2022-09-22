Mahsa Amini'nin ölmesiyle İran'da başlayan protestolar büyüyor: Hükümet Instagram ve WhatsApp'a erişimi engelledi - Son Dakika
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Mahsa Amini'nin ölmesiyle İran'da başlayan protestolar büyüyor: Hükümet Instagram ve WhatsApp'a erişimi engelledi

22.09.2022 10:19

İran'da ahlak polisinin 'başörtüsü yasaklarına uymadığı' gerekçesiyle katlettiği Mahsa Amini için başlayan eylemler günden güne büyürken, isyanı bastırmaya çalışan hükümetin Instagram ve WhatsApp'a erişimi kestiği iddia edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi 'başörtüsü yasaklarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alan ahlak polisinin işkenceyle katletmesinin ardından başlayan gösteriler büyüyerek sürüyor.

Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zincan, İlam, Hemedan gibi birçok kente yayılan ve rejim karşıtı isyana dönüşen eylemlerde en az 7 kişi öldürüldü. Hükümet yetkilileri ölenlerden birinin güvenlik görevlisi olduğunu iddia ederlen Norveç merkezli Hangaw İnsan Hakları Örgütü yedi eylemcinin güvenlik güçleri tarafından katledildiğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre ise internet erişimini takip eden NetBlocks, ülkede 48 milyon kişinin kullandığı ve genelde sosyal medya yasaklarına maruz kalmayan Instagram ile WhatsApp'a da erişimin kesildiği aktardı.

NE YAŞANMIŞTI?

13 Eylül'de Tahran'daki ailesini ziyarete giden Mahsa Amini, saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltında darp edildi. Aldığı darp nedeniyle hastaneye kaldırılan Amini, tedavisinin üçüncü gününde 16 Eylül'de hayatını kaybetti. Amini'nin ahlak polisi tarafından katledilmesinin ardından İranlı kadınlar sokaklara döküldü. Sokaklarda devam eden protestolarda "Kahrolsun şeriat", "Humeyni'ye ölüm", "Zalimlere ölüm" ve "Diktatöre ölüm" sloganları atıldı. Polis kitleye plastik mermi ve biber gazıyla saldırdı, en az 7 kişi öldü.

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Tahran, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

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