Makyaj yaptığı esnada katillerin hikayelerini anlatan YouTuber Bailey Sarian, kısa sürede 6 milyon takipçiye ulaştı - Son Dakika
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BBC

Makyaj yaptığı esnada katillerin hikayelerini anlatan YouTuber Bailey Sarian, kısa sürede 6 milyon takipçiye ulaştı

22.07.2022 14:24

Bir makyaj sanatçısı olan Sarian, hem makyaj yapıyor, hem de gerçekten yaşanmış suçları, işlenmiş cinayetleri ve katillerin hikayelerini anlatarak YouTube kanalından paylaşıyor. Kısa sürede 6 milyon takipçiye ulaşan fenomen, "Faturaları ödemek için bu işe başladım, bu aşamaya geleceğimi tahmin etmemiştim" ifadesine yer verdi.

Sosyal medyada makyaj videoları yıllardır en çok izlenen kategorilerin başında geliyor. Özellikle YouTube'da hem Türkiye'de hem de dünyanın kalanında en çok izlenen kanalların başında makyajla ilgili olanlar var. YouTube'da 6,4 milyon takipçisi olan Bailey Sarian'ı diğer YouTuber'lardan ayıran bir özelliği onu popüler yaptı. Bir makyaj sanatçısı olan Sarian, bir yandan makyaj yaparken bir yandan da gerçekten yaşanmış suçları, işlenmiş cinayetleri ve katillerin hikayelerini anlatıyor.

BİR ANDA POPÜLER HALE GELDİ

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Sarian, makyaj ve gizem ile suç gibi birbirinden apayrı görünen iki mevzuyu birleştirerek para kazanıyor. Netflix'in sosyal medya kanalıyla da işbirliği yapan 33 yaşındaki Sarian, hobisiyle ilgili videolar yaparken bir anda büyük bir isme dönüştü. Bu kadar takipçi sayısına ulaşacağını tahmin etmediğini söyleyen YouTuber, "YouTube'dan faturalarımı ödemek için para kazanmak ne iyi olurdu diye düşünüyordum. Şimdi altı milyon aboneye ulaştım, bu gerçekten de fazla. Bu işin hiç bu aşamaya geleceğini tahmin etmemiştim" dedi.

Her videonun arkasında ise uzun bir araştırma süreci olan YouTuber, mahkeme kayıtlarını okuması ve polis soruşturmalarını incelemesi için bir yardımcı işe aldı.

BİR VİDEOSU 22 MİLYON İZLENDİ

Sarian'ın en çok izlenen videolarından biri, yeşil far ile göz makyajı yaparken 1978 ve 1991 yılları arasında 17 genç adamı öldüren ABD'li seri katil Jeffrey Dahmer ile ilgili konuştuğu video. Bu video şimdiye kadar 22 milyondan fazla izlenmiş durumda.

VİDEOLAR NASIL BU KADAR İZLENİYOR?

Videoların nasıl bu kadar izlendiğine kendisinin de şaşkın olduğunu söyleyen Sarian "Dürüst olmak gerekirse halen işin çözemediğim parçası insanların neden makyaj kısmıyla ilgilendiği" ifadelerini kullandı. İngiltere'de yaşayan adli psikoloji danışmanı Dr. Ruth Tully'ye göre Sarian'ın başarısının sırrı hakkında şunları söyledi: "Bir yandan insanların izlemeyi çekici bulduğu bir şeyi yapıyor, çocukların kutu açma videolarını izlemesi gibi makyaj videoları da insanları içine çeken bir konsept. Bu yüzden insanlar başlı başına bunu bile çekici bulurken bir de içine hikaye katıyor. Hem anlattığı hikayedeki işlenen suçu düşünüyor hem de hipnotize edici olabilecek bir şey izliyoruz."

Sarian'ın videolarının yüzde 60'ını kadınlar izliyor. En çok izleyen yaş grubu ise 25-35, ardından 18-25 geliyor. Dr. Tully'ye göre videoları en çok kadınların izlemesinin nedeni anksiyete ile mücadele etmek olabilir. Sarian da bu düşünceyi destekleyerek "Bir şeyden korktuğum zaman o durumun ne olduğunu anlamaya çalışırım, bu da anksiyeteme iyi gelebiliyor. En azından benim için bu mevzuları takıntı haline getirmemin nedeni bu" şeklinde konuştu.

PODCAST PROGRAMINA BAŞLADI

Sarian 2013 yılından beri makyaj videoları çekere YouTube'a yüklüyor. Güzellik ve bakım şirketi Ipsy ile bir anlaşma yaptıktan sonra gelirinin çoğunu YouTube'dan kazanmaya başlayan Sarian, bir gün kanalında 2018 yılında iki kızını ve karısını öldüren Chris Watts ile ilgili konuşmak istiyor. Sıradan bir adamın nasıl bir katile dönüştüğünü anlatırken de her zaman olduğu gibi makyaj yapmanın sadece kameranın karşısına oturmaktan daha iyi olacağını düşünüyor.

Sarian bir yandan makyaj yaparken bir yandan korkunç suçlarla ilgili konuşmanın insanlardan tepki çekeceğini düşünürken geri dönüşler korktuğunun tam aksi bir şekilde gerçekleşiyor. Videoyu platforma koyduğu 24 saat içinde izlenme sayısı çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Başka videolarda da izlenme sayısının nasıl olacağını görmek istediği için bir deneme yapıyor ve hepsinin çok iyi izlendiğini görüyor. Pandeminin de izlenme sayılarının artmasında önemli bir rolü var. Sarian'ın kariyeri, pandemi sırasında evde oturanların videolarını seri bir şekilde izlemesi üzerine daha da genişliyor, şimdi 'Karanlık Tarih' (Dark History) adında bir podcast programı da sunuyor. Sarian, kanalında anlattığı suçlar yüzünden sevdiklerini kaybeden ailelere saygılı olmak adına kullandığı dile de özen gösterdiğini dile getiriyor.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Makyaj yaptığı esnada katillerin hikayelerini anlatan YouTuber Bailey Sarian, kısa sürede 6 milyon takipçiye ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Makyaj yaptığı esnada katillerin hikayelerini anlatan YouTuber Bailey Sarian, kısa sürede 6 milyon takipçiye ulaştı - Son Dakika
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