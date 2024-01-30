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Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı - Son Dakika
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Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı

Güney Asya ülkesi Maldivler'de parlemontoda vekiller birbirine girdi. Muhalefet partisinin, yeni seçilen başkanın partisine ait olan 4 yeni bakanın atamasını onaylamayı reddetmesiyle başlayan olaylar, fiziksel çatışmalara dönüştü. Oturumun normal işleyişi durdu ve kamuoyu, ülkenin siyasi istikrarsızlık ve kutuplaşma sorunlarına yönelik derin endişelerini dile getirdi.

Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı
30.01.2024 - 13:25,  Güncelleme: 13:34
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Güney Asya ülkesi Maldivler'de parlemontoda vekiller birbirine girdi. Yaşanan olaylar, muhalefet partisinin, yeni seçilen başkanın partisine ait olan 4 yeni bakanın atamasını onaylamayı reddetmesiyle başladı.

Oturumun başında, muhalefet partisi üyeleri, yeni atanan bakanların nitelikleri ve deneyimleri konusunda endişelerini dile getirerek onay vermek istemediklerini belirttiler. Bu durum, hükümetin istediği bakanları atanma sürecinde zor bir duruma soktu.

Ancak, muhalefetin bu kararına tepki olarak, hükümet üyeleri ve destekçileri oturumu terk etmeden önce parlamento binasının içinde gerilimi tırmandırdı. Hükümet yanlısı milletvekilleri, muhalefet üyelerini provoke etmek amacıyla sloganlar atmaya başladı.

Gerginlik, kısa sürede fiziksel çatışmaya dönüştü. Milletvekilleri arasında yumruk atma, saç çekme ve hatta oyuncak trompetler çalma olayları yaşandı. Parlamento binası, beklenmedik bir şiddet dalgası nedeniyle kaotik bir ortama büründü.

Oturumu yöneten başkan, kontrolü sağlamak için güvenlik güçlerine çağrı yaptı, ancak durum hızla kontrolden çıktı.

Yaşanan bu olaylar sonucunda oturumun normal işleyişi durdu. Planlanan gündem maddeleri görüşülemeden oturum kapatıldı. Kamuoyu, ülkenin siyasi istikrarsızlık ve kutuplaşma sorunlarına yönelik derin endişelerini dile getirdi.

Maldivler halkı, yaşanan olayların ülkenin demokratik süreçlerine ve siyasi geleceğine zarar verebileceği endişesi taşıyor. Bu çatışmanın, siyasi partiler arasındaki güvenin daha da erozyona uğramasına ve ülkedeki kutuplaşmanın derinleşmesine yol açabileceği belirtiliyor.

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