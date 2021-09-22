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Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı - Son Dakika

Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı

22.09.2021 09:37
Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı, System.String[]

Vahşi maymun çetelerinin Malezya sokaklarında hüküm sürdüğü şu günlerde şaşırtan bir olay daha yaşandı. Bir maymun, yavru köpeği rehin aldı. Rehine alınan yavru köpek, yetkililerin yoğun uğraşları sonu tam 3 gün sonra kurtarılırken, ilginç olay sosyal medyada viral oldu. Bölge sakinleri ise vahşi maymun çetelerinin evcil hayvanları yiyecek için rehin aldıklarını söyleyerek saldırgan maymunların etkisiz hale getirilmesini istiyor.

Malezya'nın Taman Lestari Putra kentinde Saru adındaki yavru köpek iddialara göre maymun tarafından rehin alındı. Yaşanan ilginç olayda önce köpeği bir elektrik direğine çıkaran maymun daha sonra bir evin çatısına taşıdı.

YETKİLİLER, MAYMUNUN HIZINA YETİŞEMEDİ

Öte yandan yetkililer birkaç kez köpeği kurtarma girişiminde bulunsa da maymunun hareket hızına yetişemedi. Çeşitli yiyecekler verilse de köpeği sıkıca kavrayan maymun, kucağındaki köpekle kaçmayı başardı.

REHİNE KÖPEĞİ KURTARMA ÇALIŞMALARI 3 GÜN SÜRDÜ

Üçüncü gün sonunda ise köpekle çimenlere inen maymunun etrafı sarılarak etkisiz hale getirildi. Hemen veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı. Ciddi bir yarası olmadığı gözlemlenen köpeğin beslenememekten ötürü zayıfladığı, halsiz ve bitkin olduğu rapor edildi.

MAYMUN ÇETELERİ EVCİL HAYVANLARI KAÇIRIYOR

Birkaç gün boyunca sosyal medyada yayılan bu görüntü sonrası bölgede yaşayan sakinler, evlerinden yiyecek ve içeceklerinin aynı zamanda evcil hayvanlarının da çalındığını bildirdiler.

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Evlerden aniden kaybolduğu bildirilen kedi ve köpeklerin yakın zamanda ortadan kaybolmasından şimdi maymunlar sorumlu tutuluyor. Bazı sakinler, maymunların saldırganlığından şikayet ederek onların vurulmasını talep ediyor.

Malezya hükümeti, her yıl ülke çapında maymunlar hakkında halktan ortalama 3.800 şikayet alıyor.

Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı

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Son Dakika Dünya Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı - Son Dakika
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