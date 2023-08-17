Malezya'da özel jet düşerek patladı: En az dokuz kişi öldü - Son Dakika

Malezya'da özel jet düşerek patladı: En az dokuz kişi öldü

Son Güncelleme: 17.08.2023 13:58

Lüks tatil adasından kalkan özel jet Malezya yolu üzerinde düşerek patladı ve en az dokuz kişinin ölümüne neden oldu. Malezya'nın Selangor eyaletinde, ülkenin sivil havacılık otoritesine göre en az dokuz kişinin öldüğü bir kazada, sekiz kişiyi taşıyan küçük bir uçak düştü. Langkawi tatil adasından kalktıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 15.00 civarında Selangor ilinin Shah Alam kentinde, Elmina kasabasındaki pistin üzerine burun ucunu daldı. Kaza sonrası çekilen şok edici görüntüler, Beechcraft Model 390 adlı uçağın yolun dışına çıkarak yakındaki çimlik alana geçtikten sonra siyah dumanlarla dolup taştığını gösteriyordu. Shah Alam ilçesi polis şefi Mohamad Iqbal Ibrahim, uçaktaki tüm yolcuların hayatını kaybettiğini doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı veremedi. Adını açıklamak istemeyen başka bir polis memuru, en az dokuz cesedin bulunduğunu söyledi. Görgü tanıkları, dokuzuncu kurbanın uçağın enkazından gelen parçaların çarpması sonucu ölen bir motorsiklet sürücüsü olduğunu belirtti. Sahne fotoğrafları, acımasız çarpışmanın ardından uçağın kısmen parçalandığını ve çıkan yangın sonucu tahrip olan motorsikletin sokakta yattığını gösteriyordu.

Lüks tatil adasından kalkan özel jet Malezya yolu üzerinde düşerek patladı ve en az dokuz kişinin ölümüne neden oldu

Malezya'nın Selangor eyaletinde, ülkenin sivil havacılık otoritesine göre en az dokuz kişinin öldüğü bir kazada, sekiz kişiyi taşıyan küçük bir uçak düştü.

Malezya'da özel uçak ana yola düştü: Dokuz kişi öldü

Langkawi tatil adasından kalktıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 15.00 civarında Selangor ilinin Shah Alam kentinde, Elmina kasabasındaki pistin üzerine burun ucunu daldı.

Kaza sonrası çekilen şok edici görüntüler, Beechcraft Model 390 adlı uçağın yolun dışına çıkarak yakındaki çimlik alana geçtikten sonra siyah dumanlarla dolup taştığını gösteriyordu.

Malezya'da özel uçak ana yola düştü: Dokuz kişi öldü

Shah Alam ilçesi polis şefi Mohamad Iqbal Ibrahim, uçaktaki tüm yolcuların hayatını kaybettiğini doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı veremedi.

Adını açıklamak istemeyen başka bir polis memuru, en az dokuz cesedin bulunduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, dokuzuncu kurbanın uçağın enkazından gelen parçaların çarpması sonucu ölen bir motorsiklet sürücüsü olduğunu belirtti.

Malezya'da özel uçak ana yola düştü: Dokuz kişi öldü

Sahne fotoğrafları, acımasız çarpışmanın ardından uçağın kısmen parçalandığını ve çıkan yangın sonucu tahrip olan motorsikletin sokakta yattığını gösteriyordu.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Malezya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Malezya'da özel jet düşerek patladı: En az dokuz kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malezya'da özel jet düşerek patladı: En az dokuz kişi öldü - Son Dakika
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