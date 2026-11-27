Malezya'da hava kuvvetlerinin askeri ulaşım imkanlarını kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik soruşturmada 6 şüpheli hakim karşısına çıktı. BBC'nin yerel basına dayandırdığı habere göre şüpheliler cuma günü resmen suçlandı.

PİLOTUN UYUŞTURUCUYU BİZZAT TAŞIDIĞI İDDİASI

Polisin açıklamasına göre şüphelilerden biri hava kuvvetleri pilotu. Pilotun sevkiyatları koordine ettiği ve uyuşturucuyu Malezya Yarımadası'ndan Borneo adasındaki Sabah eyaletine kendisinin taşıdığı ileri sürüldü. Yerel basına göre şebekenin, uyuşturucuyu Sabah'a ulaştırdıktan sonra başta Filipinler olmak üzere uluslararası pazarlara dağıttığı değerlendiriliyor.

BAVULLARDAN 97 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI

Suçlanan 6 kişi, bu ayın başında gözaltına alınan 13 şüpheli arasında yer alıyor. Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin'in açıklamasına göre 17 Kasım'da üste bir hava kuvvetleri uçağına yüklenecek bavullar rutin olarak denetlendi. Denetimde 5 bavul ve 1 kutuya gizlenmiş 96,64 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Polis, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 4 milyon 830 bin ringgit olduğunu açıkladı. Operasyonda ayrıca 6,98 kilogram sıvı kimyasal madde bulundu.

Gözaltına alınan diğer 7 kişi hakkında ise henüz suçlama yapılmadı. Bu kişilerin 4'ü hava kuvvetleri personeli, 3'ü sivil.

2024'TEN BU YANA 21 SEVKİYAT İDDİASI

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun hava kuvvetlerinin altyapısını kullanan ve uzun süredir faaliyet gösteren bir kaçakçılık ağının yalnızca küçük bir parçası olduğunu öne sürdü. Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution İsmail, perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmada Ağustos 2024'ten bu yana hava üslerinin kullanıldığı 21 kaçakçılık vakası tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Saifuddin, bu yolla taşınan uyuşturucunun toplam 3 tona ulaştığını ve değerinin 156 milyon ringgit (yaklaşık 37,9 milyon dolar) olduğunu ileri sürdü. "Bu operasyonu çökertmeseydik milyonlarca insan kurban olacaktı" diyen Saifuddin, olayın yalnızca ağır bir suç olmadığını, güvenlik ve savunma kurumlarının bütünlüğünü de tehdit ettiğini vurguladı.

ŞEBEKE LİDERİ HENÜZ YAKALANAMADI

Saifuddin, şebekenin liderinin kimliğinin belirlendiğini ancak henüz yakalanmadığını kaydetti. Bakan, soruşturmanın genişletileceğini de belirtti.

YABANCI KONUKLARIN KARŞILANDIĞI ÜS

1980'lerde kurulan Subang Hava Üssü, Malezya'yı ziyaret eden yabancı devlet konuklarının karşılandığı askeri havalimanı olarak kullanılıyor. Üs, 2024'te Gazze'deki savaşta yaralanıp tahliye edilen 100'ü aşkın Filistinlinin tedavi için ülkeye getirildiği yer olmuştu.