İNGİLTERE'nin Manchester şehrine iki günde bir aylık yağış düştü.
İngiltere'nin Manchester şehri ve çevresine iki günde bir aylık yağmur yağdı. Sel nedeniyle otomobiller suya gömüldü ve insanlar evlerinde mahsur kaldı.
Bölgedeki evlere su verilemediğini belirten yetkililer, bölgede acil durum ilan edildiğini bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Manchester'da Aylık Yağış, Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika
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