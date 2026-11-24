Mark Rutte yarın Mar-a-Lago'da ABD Başkanı Trump ile görüşme yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 24-25 Kasım'da ABD'nin Florida eyaletine ziyaret düzenleyecek. Rutte, ziyaret kapsamında yarın Mar-a-Lago'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve ABD'li üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, yarın ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi.
NATO'dan yapılan açıklamada, Genel Sekreter Mark Rutte'nin 24-25 Kasım tarihlerinde ABD'nin Florida eyaletine ziyarette bulunacağı belirtildi. Açıklamada, Rutte'nin ziyaret kapsamında yarın Florida'daki Mar-a-Lago'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği kaydedildi.
Rutte'nin ayrıca ABD'li üst düzey yetkililerle de görüşmeler yapacağı aktarılırken, temaslar kapsamında basına açık bir etkinlik düzenlenmeyeceği ifade edildi.
Kaynak: DHA
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