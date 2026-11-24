NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, yarın ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Genel Sekreter Mark Rutte'nin 24-25 Kasım tarihlerinde ABD'nin Florida eyaletine ziyarette bulunacağı belirtildi. Açıklamada, Rutte'nin ziyaret kapsamında yarın Florida'daki Mar-a-Lago'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği kaydedildi.

Rutte'nin ayrıca ABD'li üst düzey yetkililerle de görüşmeler yapacağı aktarılırken, temaslar kapsamında basına açık bir etkinlik düzenlenmeyeceği ifade edildi.