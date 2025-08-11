Maryland\'da Yangın: 6 Ölü

ABD'nin Maryland eyaletinde bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kenti yakınlarındaki bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, yaklaşık 70 itfaiye görevlisinin, bir saatten fazla sürede yangını kontrol altına aldığını belirtti.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
