Masözün 1 Nisan şakası böyle olur: "Cinsel organını büyütmek isteyen arasın" dedi, duyan aradı - Son Dakika
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Masözün 1 Nisan şakası böyle olur: "Cinsel organını büyütmek isteyen arasın" dedi, duyan aradı

01.04.2022 15:02

Vanessa Paula adlı masöz, web sitesinden 1 Nisan şakası amacıyla bir duyuru yaptı. "Cinsel organını büyütmek isteyen erkekler bana ulaşabilir" şeklinde yayınlanan ilan sonrası genç kadının telefonları kilitlendi. Paula, arayanları şaka yaptığına inandırmakta güçlük çekti.

Dünya genelinde 1 Nisan şakaları yapılmaya devam ediyor. Masaj uzmanı Vanessa Paula'nın şakası ise kendisine pahalıya patladı. Sosyal medyada da geniş bir kesim tarafından tanınan Paula, erkekleri ilgilendiren bir masaj ilanı yayınladı.

1 Nisan şakası genç kadına pahalıya patladı! Yayınladığı ilandan sonra tüm erkekler telefon etti

"CİNSEL ORGAN BÜYÜTEN MASAJ YAPIYORUM"

Paula, kadınlara yaptığı masajların bir başka çeşidini erkekler için de yaptığını ve bu mesaj sayesinde erkeklerin cinsel organının büyüdüğünü yazdı. İlan başta Instagram olmak üzere diğer sosyal mecralarda da kısa süre içerisinde yayıldı.

1 Nisan şakası genç kadına pahalıya patladı! Yayınladığı ilandan sonra tüm erkekler telefon etti

TELEFONLARI KİLİTLENDİ

İlanın dolaşıma girmesinin ardından Paula'nın telefonları kilitlendi. Binlerce erkek, genç kadına ulaşmaya çalıştı. Paula ise yaptığını şaka olduğunu açıklayarak, böyle bir hizmetlerinin olmadığını dile getirdi ancak önceden ilanı gören çok sayıda kişinin kadını aramaya devam ettiği öğrenildi.

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Son Dakika Dünya Masözün 1 Nisan şakası böyle olur: 'Cinsel organını büyütmek isteyen arasın' dedi, duyan aradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Masözün 1 Nisan şakası böyle olur: "Cinsel organını büyütmek isteyen arasın" dedi, duyan aradı - Son Dakika
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