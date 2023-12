Matthew Perry\'nin ölüm nedeni açıklandı

Ünlü oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim'de evinin havuzunda ölü bulunmuştu. Perry'nin ölümüne ilişkin açıklanan adli tıp raporunda 'ketaminin akut etkilerinden' öldüğü ifade edildi. Ketamin, hastalarda anestezi başlatma ve sürdürme durumlarında sağlık yetkilileri tarafından kullanılan güçlü bir etken maddedir ve ABD Adalet Bakanlığı, ketamini illegal uyuşturucu olarak kullanılan maddeler arasında göstermiştir.

ABD yapımı ünlü Friends dizisinde canlandırdığı 'Chandler' karakteriyle tanınan Matthew Perry'nin ölüm nedeni belli oldu. Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Merkezi'nden dün yapılan açıklamada, "Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı (DME), 54 yaşındaki aktör Matthew Langford Perry'nin ölüm nedeninin ketaminin akut etkileri olduğunu belirledi. Perry'nin ölümüne katkıda bulunan faktörler arasında boğulma, koroner arter hastalığı ve buprenorfinin (opioid kullanım bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır) etkileri yer almaktadır. Ölüm şekli kazadır" denildi.

Perry, uyuşturucu ve alkol bağımlılıklarıyla ilgili 'Arkadaşlar, Aşıklar ve Büyük Korkunç Şey' adlı bir kitap yazmış ve bağımlılığa dair "Bağımlılık, en korkunç şey, herkesin tek başına yenemeyeceği kadar güçlü. Ama hep birlikte, bir gün onu yenebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

FRIENDS EKİBİNDEN MATTHEW PERRY'E VEDA MESAJLARI

Friends dizisinde rol alan ünlü oyunculardan Courtney Cox, Perry için "Seninle yaşadığım her an için çok minnettarım Matty ve seni her gün özlüyorum" açıklamasını yaparken Lisa Kudrow, "Bir insanın sahip olduğu en iyi 10 yıl için teşekkür ederim. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Zarafet ve sevgi hakkında sizi tanımakla öğrendiğim her şey için teşekkürler. Seninle geçirdiğim zaman için teşekkür ederim, Matthew" ifadelerini içeren taziye mesajı paylaştı.

David Schwimmer'ın taziye mesajında "Matty, kahkaha ve yaratıcılık dolu on inanılmaz yıl için teşekkür ederim. ve senin kalbin vardı ki sen de cömert davrandın ve bizimle paylaştın, böylece altı yabancıdan bir aile kurabilecektik. Bu fotoğraf, seninle en sevdiğim anlardan birinden. Şimdi hem gülümsetiyor hem de yas tutmamı sağlıyor" dedi.

Jennifer Aniston, "Matty, seni çok seviyorum ve artık tamamen huzur içinde olduğunu ve acı çekmediğini biliyorum. Dinlen küçük kardeşim. Her zaman günümü güzelleştirdin" mesajını paylaşırken Matt LeBlanc, Pery hakkında "Üzülerek veda ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar dürüst olmak gerekirse hayatımın en sevdiğim zamanları. Seni düşündüğümde hep güleceğim ve seni asla unutmayacağım. Asla" mesajını paylaştı.

KETAMİN KULLANDIĞI İLERİ SÜRÜLEN 'KABUS DOKTOR'

Ketamin maddesi, Türkiye'de çocuk hastalarına ketamin enjekte ederek 'Çoklu Kişilik Bozukluğu' teşhisi koyduğu, çocukları aileleri tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarına inandırdığı öne sürülen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu tarafından kullanıldığı iddia edilmişti. Zoroğlu hakkındaki soruşturma, 29 Kasım'da tamamlanarak 943 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle yargılama başlatılmıştı.