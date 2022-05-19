Maymun çiçeği hastalığı iki ülkede daha görüldü

Orta Afirka'da görülen maymun çiçeği virüsü Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de ortaya çıktı. Dünyayı tedirgin eden virüs İtalya ve İsveç'e de sıçradı. İtalyan basınındaki haberlere göre, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan Roma'ya gelen bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandı. İsveçli hastaya da Stockholm'de maymun çiçeği virüsü teşhisi konuldu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ 7 ÜLKEYE YAYILDI

Afrika dışında teyitli veya şüpheli vaka gösteren ülke sayısı 7'ye yükseldi. Birleşik Krallık'taki dokuz vakadan altısı Londra'da, ikisi İngiltere'nin Güney Doğusunda ve biri Kuzey Doğu'da bulunuyor. Nijerya'dan gelen ilk hasta olan Birleşik Krallık hastalarından biri hariç tümü, Birleşik Krallık'ta enfekte olmuş gibi görünüyor ve çoğu bağlantılı değil. ABD, kısa süre önce Kanada'dan dönen Massachusettsli bir adamda ilk maymun çiçeği vakasını bir gecede bildirdi. Kanada'da en az on üç olası vaka araştırılıyor ve virüsü doğrulamak için testler yapılıyor. İspanya'da yedi kişiye teşhis konuldu ve onlarca kişi daha hastalık için izleniyor ve test ediliyor. Portekiz, dokuz vakanın doğrulandığını söyledi.

HASTALAR BİRBİRİYLE BAĞLANTILI DEĞİL

Uzmanlar, bilinen vakaların buzdağının görünen kısmı olmasından korkuyorlar ve hastaların çoğu birbiriyle bağlantılı değil, bu da daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

DSÖ MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ KONUSUNDA UYARDI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkede daha fazla vaka beklediği konusunda uyardı. Maymun çiçeğinin kişiden kişiye bulaşmasının son derece nadir olduğu düşünüldüğünden, salgın uzmanlar tarafından 'olağandışı' olarak tanımlandı. Şimdiye kadar virüs, Batı veya Orta Afrika dışında yalnızca dört ülkede tespit edilmişti ve tüm vakaların kıtayla doğrudan seyahat bağlantıları vardı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun Çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir. Maymun Çiçeği virüsü ilk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi. İlk insan vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kaydedildi ve enfeksiyon o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkesinde rapor edildi. Şimdiye kadar Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı kaldı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NE KADAR ÖLÜMCÜL?

Maymun Çiçeği virüsü genellikle hafiftir ve çoğu hasta tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. Yine de, hastalık ölümcül olabilir. Ancak, bulaştığı insanların yüzde 10'unu öldürebilir. Mevcut salgına neden olan daha hafif suş, 100'de birini öldürür. Covid'in ilk vurduğu zamana benzer. Maymun Çiçeği virüsü, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğinin bazı yönlerini kapatır. Vücudunuzun savaşamayacağı diğer virüslerin ve bakterilerin varlığı nedeniyle, en kötü durumlarda hastalar vücutta ölümcül bir şoka ve kan zehirlenmesine yenik düşebilir. Ölüm, genç hastalarda daha olasıdır. Deri lezyonları ağrılı ve şekil bozucudur ve başka enfeksiyonların kaynağı olabilir.