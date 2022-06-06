Maymun çiçeği virüsü: Afrika dışındaki vaka sayısı üçe katlanarak 780'e yükseldi - Son Dakika
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BBC

Maymun çiçeği virüsü: Afrika dışındaki vaka sayısı üçe katlanarak 780'e yükseldi

06.06.2022 05:48
Maymun çiçeği virüsü: Afrika dışındaki vaka sayısı üçe katlanarak 780'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Afrika dışındaki maymun çiçeği vakasının üç haftada 780’e çıktığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Afrika dışındaki maymun çiçeği vakasının üç haftada 780'e çıktığını açıkladı.

Bu bir önceki haftaki vaka sayısı olan 257'nin yaklaşık üç katı.

Örgüt, bu sayının muhtemelen gerçek vaka sayısından daha düşük olduğunu belirtti ve küresel risk seviyesinin "orta" olduğunu duyurdu.

Hastalık genellikle hafif geçse de Afrika dışında ilk defa bu kadar çok vakanın aynı anda görülmesi endişe yaratıyor.

Vakaların çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülürken Meksika, Arjantin, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de az sayıda vaka görüldü.

En fazla vakanın görüldüğü ile ise 207 ile Birleşik Krallık. Bunu 156 ile İspanya ve 138 ile Portekiz takip ediyor.

WHO bazı ülkelerde yeni vakaların diğer vakalarla temasının tespit edilemediğini, bunun da toplumda henüz kayda geçmemiş başka vakalar da olduğu anlamına geldiğini duyurdu:

"Büyük ihtimalle henüz vaka görülmemiş ülkelerde de yeni vakalar ortaya çıkacak ve virüs yayılmaya devam edecek."

Halk sağlığı riski şimdilik "düşük" seviyede olsa da virüsün normalde görülmeyen ülkelerde ortaya çıkmaya devam etmesi durumunda bu seviyenin yükseltilebileceği açıklandı.

Son salgında henüz kayıtlara geçen bir ölüm olmadı.

WHO vakaların büyük bir kısmının erkeklerle seks yapan erkeklerde görüldüğünü de belirtti.

Maymun çiçeğinin cinsel yolla bulaştığına dair bir kanıt olmasa da yakın fiziksel temas virüsün bulaşması için yeterli.

Dünya Sağlık Örgütü hastalık belirtilerinin de bugüne kadar görülenden farklı şekilde ilerlediğini, derideki çıbanların ateş gibi semptomlardan daha önce ortaya çıktığını belirtti.

Çoğu vakada hastalık birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşiyor.

Hastalarda ateş ve çıbanların yanı sıra kas ağrıları, sırt ağrıları ve kaşıntı görülebiliyor.

Fakat bazı vakalarda hastalık daha ağır geçebiliyor. Önceki yıllarda Batı Afrika'da bu virüs nedeniyle ölümler görülmüştü.

YORUMLAR
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DSÖ, dünyada maymun çiçeği vakalarının 780'e yükseldiğini açıkladı DSÖ, dünyada maymun çiçeği vakalarının 780'e yükseldiğini açıkladı
Kaynak: BBC

Dünya Sağlık Örgütü, Kuzey Amerika, Sonora, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maymun çiçeği virüsü: Afrika dışındaki vaka sayısı üçe katlanarak 780'e yükseldi - Son Dakika

BBC
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