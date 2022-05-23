Maymun çiçeği virüsü: WHO, 'Covid pandemisi tek kriz değil, maymun çiçeği virüsü de mücadele edilen zorluklar arasında' diyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın "korkunç" zorluklarla mücadele ettiğini söyledi.

Pazar günü Cenevre'de yaptığı konuşmada "Tabii ki (Covid) pandemi dünyamızdaki tek kriz değil" diyen Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünü de Covid pandemisi ve Ukrayna savaşı ile birlikte bu zorluklar arasında saydı.

Ghebreyesus; Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola virüsüne; Afganistan, Etiyopya, Somali, Güney Sudan, Suriye Arap Cumhuriyeti, Ukrayna ve Yemen'deki insani krizlere, maymun çiçeği ve hepatit gibi hastalıklara dikkat çekti.

WHO Başkanı insanlığın; iklim değişikliğinin etkileri, hastalıklar, kuraklık, açlık, savaş ve adaletsizliklerle karşı karşıya olduğumuzu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce ülke ismi vermeden maymun çiçeği vakalarının incelendiğini söylemiş ve daha fazla kişinin enfekte olabileceği uyarısı yapmıştı.

Maymun çiçeği şimdiye kadar Avrupa, Kanada, Avustralya ve İsrail'de en az 92 kişide görüldü. ABD dahil bazı ülkelerden 28 kişinin de hasta olmasından şüpheleniliyor.

Yine de virüsün yayılma riskinin düşük olduğu belirtiliyor.

Orta ve Batı Afrika'da farklı bölgelerde yaygın olan maymun çiçeği virüsü, insanlar arasında kolay yayılmıyor ve hastalık genelde hafif atlatılıyor.

Belçika Cuma günü, maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişilerin üç hafta karantinaya alınacağını duyuran ilk ülke oldu.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre, hastalığa yakalanan kişiler genellikle birkaç hafta içinde iyileşiyor. Ancak yine de hastalarla yakın temas kuran kişilere üç hafta evde karantinaya girmeleri tavsiye edildi.

İngiltere'deki maymun çiçeği hastalığına ilk yakalanan kişilerin ortaya çıkmasının ardından Avrupa'da İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç'te vakalar açıklandı.

Onları Pazar günü Avusturya ve İsviçre izledi.

Su çiçeği aşısı stoklanıyor

Pazar günü BBC'nin Sunday Morning programına katılan Dr. Susan Hopkins, şimdiye kadar İngiltere'de 20 kişide maymun çiçeğine rastlandığını ve günlük vakaların arttığını söyledi. Artık endeminin merkezi Batı Afrika'dan gelen kişilerle doğrudan teması olmayanların da hastalığa yakalanabildiğini belirtti.

Ancak Dr. Hopkins toplum geneline yayılma riskinin "son derece düşük" olduğunu ekledi.

Maymun çiçeği virüsüne karşı belli bir aşı bulunmasa da bazı ülkeler, benzer bir virüs olduğu için hastalığa karşı korunmada yüzde 85 etkili olan su çiçeği aşısı stokladıklarını açıkladı.

Maymun çiçeği virüsünün neden şimdi yayılmaya başladığı hala bilinmiyor.