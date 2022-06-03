Maymun çiçeği virüsüne ilk yasak haberi Nijerya'dan geldi: Vahşi hayvan eti satışı yasaklandı - Son Dakika
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Maymun çiçeği virüsüne ilk yasak haberi Nijerya'dan geldi: Vahşi hayvan eti satışı yasaklandı

03.06.2022 09:10

Şimdiye dek 30 ülkede 550 kişide görülen maymun çiçeği virüsüne ilişkin ilk yasak haberi Nijerya'dan geldi. Hükümet, virüsün yayılımını engellemek için vahşi hayvan eti satışını yasakladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 30 ülkede 550 kişiye bulaştığını bildirdi. Yapılan açıklamada "İncelemeler sürüyor fakat virüsün kısa zamanda birçok ülkede görülmesi, tespit edilememiş bir yayılmaya işaret ediyor." denildi.

NİJERYA, VAHŞİ HAYVAN ETİ SATIŞINI YASAKLADI

Öte yandan virüse ilişkin ilk yasak haberi Nijerya'dan geldi. Nijerya, maymun çiçeği virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla vahşi hayvan eti satışını yasakladı. Tarım Bakanı Muhammed Ebubekir, ülkede tüm vahşi hayvan avcıları ve tacirlerine iş durdurma talimatı verdi.

ÇOK SAYIDA HAYVAN ETİ PAZARI VAR

Şimdiye kadar 30 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle ilk ölüm mayıs sonunda görüldü. Ülke genelinde fare, antilop, vahşi domuz, yılan ve şempanze gibi hayvanların etlerinin satıldığı çok sayıda pazar bulunuyor. Virüsün vahşi hayvan eti tüketilmesiyle bulaştığına dair kanıt olmasa da kararın önlem amacı taşıdığı belirtiliyor.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Maymun çiçeği virüsüne ilk yasak haberi Nijerya'dan geldi: Vahşi hayvan eti satışı yasaklandı - Son Dakika


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