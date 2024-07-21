Mayorka'da Turizme Karşı Tepkiler Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Mayorka'da Turizme Karşı Tepkiler Artıyor

Mayorka\'da Turizme Karşı Tepkiler Artıyor

İspanya'nın Balear Adaları'ndan Mayorka'da turizme karşı büyük bir tepki oluşmuş durumda. Ada sakinleri, turizmin getirdiği sorunlardan şikayetçi ve protestolara katılıyorlar.

21.07.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın Balear Adaları'ndan Mayorka'da da turizme karşı büyük bir tepki oluşmuş durumda.

BBC’nin Avrupa muhabiri Nick Beake, Mayorka sahillerin turistlerle dolup taştığını ve park yeri bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaleme aldı.

Ada’nın başkenti Palma'da yaşayan 31 yaşındaki tek çocuk annesi Sonia Ruiz, Mayorka’da yaşanan rekor turizmin getirdiği gelirden pay alamadığını anlatıyor.

Ruiz, ev sahibinin evden çıkmalarını istediğini ancak kiralar sürekli arttığı için yeni bir yer bulmakta zorlandığını vurguluyor.

Ruiz ve partneri ayrılmalarına rağmen geçinmek için beraber yaşamaya devam ediyor:

“Ev sahipleri birkaç aylık depozito istiyor. Bazıları çocuk istemediklerini, hayvan istemediklerini bile söyledi. Çok sayıda insan ev arıyor.”

Ruiz de çok sayıda adalı gibi bu durumdan sorumlu tuttuğu turizme karşı protestolara katılanlardan.

Aktivistlere göre yaz aylarında kiralanan evler yüzünden konut maliyetleri artıyor.

“Bu tür bir modeli sürdürmek imkansız,” diyen 25 yaşındaki Pere Joan Femenia, "Daha Az Turizm, Daha Fazla Yaşam" adlı hareketin parçası.

Femenia’ya göre turistler ayrıca kamu alanlarını, kamu hizmetlerini ve doğal kaynakları da tüketiyor.

Femenia, aktivizme beş yıl önce Greta Thunberg'in iklim hareketinin bir parçası olarak başlamış, ancak odak noktası adadaki yaşam maliyetine kaymış:

“İşletmeler, geleneksel ürünler satan dükkanlardan dondurma satan çok uluslu şirketlere dönüşüyor ve kimliğimizi kaybediyoruz. Kültürümüzü korumak istiyoruz.”

Uçuşlara ve gemilere sınırlamalar

Femenia, meydanı dolduran kalabalıkların ve sokak satıcılarının ötesindeki limanı işaret ederek bazı yolcu gemilerinin her gün adaya yaklaşık 12 bin ziyaretçi bıraktığını açıklıyor.

Mayorka’nın hayatta kalmak için giderek artan turizme ihtiyaç duyduğunun bir mit olduğunu ve aslında birçok yerlinin yaşamayı artık karşılayamadığı için ayrılmaya hazırlandığını söylüyor.

Femenia’ya göre gelen uçuşlara ve yanaşan yolcu gemilerine sınırlamalar getirilmesi, adadaki baskıyı hafifletebilir.

İspanya’nın istatistik kurumuna göre Minorka ve İbiza’nın da arasında bulunduğu Balear Adaları'nda en çok rağbet gören yer Mayorka.

Geçen yıl adaları 14 milyon yabancı turist ziyaret etti.

Adaları ziyaret eden uluslararası ziyaretçi sayısının 2022'ye kıyasla geçen yıl yüzde 9 arttığı, harcamaların ise yüzde 16 yükseldiği kaydediliyor.

İspanyol ziyaretçiler de hesaba katıldığında, Balear Adaları'nı bu yıl 20 milyon kişi ziyaret edebilir.

Turistlerin ne kadar faydalı olduğuna tartışma sadece Mayorka’da değil, İspanya’nın diğer bölgelerinde ve Avrupa’nın kalanında da yürütülüyor.

Barcelona’da turistlerin su tabancalarıyla ıslatıldığı bir protesto düzenlendi.

BBC’ye konuşan İngiliz turist Adam Green ise, “Turistler burayı canlandırıp para kazandırmıyor mu? Neticede insanlar dünyayı geziyor. Turist olmazsa iş olmaz, maaş olmaz, hiçbir şey olmaz. Onlar da buna bağlı değil mi?” açıklamasında bulunuyor.

Kaynak: BBC

İspanya, Çevre, Turizm, Yaşam, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mayorka'da Turizme Karşı Tepkiler Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler güçlükle kontrol altına alındı İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler güçlükle kontrol altına alındı
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:56 Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor Üst üste 10. zaferini kazandı Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor! Üst üste 10. zaferini kazandı
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
15:22 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 18:42:46. #1.12#
SON DAKİKA: Mayorka'da Turizme Karşı Tepkiler Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement