McDonald\'s, İsrail\'deki Restoranları İşleten Şirketi Satın Alıyor

ABD merkezli hazır yemek restoran zinciri McDonald's, dün İsrail'deki restoranlarını işleten şirketi satın alacağını duyurdu. McDonald's markası, İsrail'deki restoranlarından İsrail askerlerine bedava yemek dağıttığı haberleri nedeniyle Müslüman nüfuslu ülkelerde boykot edilmekteydi.
Hazır yemek şirketinin İsrail'deki restoranlarından İsrail askerlerine binlerce bedava yemek dağıtıldığı haberleri sonrasında boykota uğrayan McDonald's İcra Kurulu Başkanı Chris Kempczinski, Ocak ayında yaptığı açıklamada Ortadoğu'daki pazarları başta olmak üzere "yanlış bilgiler nedeniyle anlamlı bir ticari etki" yaşadıklarını açıklamıştı. McDonald's Kuveyt ise 2 Kasım'daki açıklamasında yerel iş ortaklarının eylemlerinin bağımsız olduğunu vurgulayarak kendilerinden rıza veya onay almadan yapıldığını ifade etmişti.
McDonald's, dün yaptığı açıklamada İsrail'deki restoranları işleten Alonyal firmasını satın alacaklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bugün, Alonyal Limited'in CEO'su ve sahibi Omri Padan, Alonyal'in McDonald's Corporation'a satışına yönelik anlaşmayı imzalandığını duyurdu. İsrail'de McDonald's restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan Alonyal, İsrail'de McDonald's marka yolculuğuna 30 yılı aşkın bir süre önce başladı ve işletmeyi 5 binden fazla çalışana ve 225 restorana kadar genişletti.
İşlemin tamamlanmasının ardından McDonald's Corporation, Alonyal Limited'in restoranlarının ve operasyonlarının sahibi olacak ve çalışanlar eşdeğer şartlarda çalışmaya devam edecek."
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Arjantin'de dang humması vakalarındaki artış rekor seviyeye yaklaşırken, insanlar sivrisinek kovucu bulmakta zorlanıyor. Arjantinliler, sivrisinek kovucu almanın neredeyse imkansız hale geldiğini söylüyor. Hükümet, bu sorunun ilerleyen günlerde çözüleceğini açıkladı. Dang humması en çok tropikal ve alt tropikal iklimlerde görülüyor. Arjantin Sağlık Bakanlığı, ülkede 2024 yılına kadar 163 bin 419 dang humması vakası görüldüğünü bildirdi.
Arjantin'de dang humması vakalarındaki artış rekor seviyeye yaklaşırken, insanlar sivrisinek kovucu bulmakta zorlanıyor. Arjantinliler, sivrisinek kovucu almanın neredeyse imkansız hale geldiğini söylüyor. Hükümet, bu sorunun ilerleyen günlerde çözüleceğini açıkladı. Dang humması en çok tropikal ve alt tropikal iklimlerde görülüyor. Arjantin Sağlık Bakanlığı, ülkede 2024 yılına kadar 163 bin 419 dang humması vakası görüldüğünü bildirdi.
ABD'nin Florida eyaletinde bir vincin bir aracın üstüne düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Fort Lauderdale kentinde inşaat halindeki bir binada yürütülen çalışmalarda kullanılan çelik vincin bir kısmı, yolda geçmekte olan aracın üzerine düştü. Olayda vincin üzerine düştüğü aracın da ön kısmı hasar gördü. Yetkililer, vincin parçasının neden düştüğünü bilmediklerini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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