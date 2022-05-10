Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor - Son Dakika
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Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor

10.05.2022 15:15
Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor

ABD'de kuraklık sebebiyle kurumaya başlayan Mead Gölü'nde, sular çekildikçe insan kalıntıları ortaya çıkmaya başladı.

ABD'de kuraklık sebebiyle kurumaya başlayan Mead Gölü'nde, sular çekildikçe insan kalıntıları ortaya çıkmaya başladı. İlk defa 1 Mayıs'ta metal bir varilin içinden çıkan kemiklerden sonra bu sefer insan iskeleti kalıntıları bulundu. Polis, gölden daha fazla insan kalıntısı çıkabileceğini belirtti.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Mead Gölü, 2000 yılından itibaren su seviyesi kuraklığa bağlı olarak düşmeye başladı. Suların çekilmesine bağlı olarak 1 Mayıs'ta metal bir fıçının içine saklanmış ceset kalıntıları bulan polis, bu sefer 7 Mayıs'ta bir insana ait kemiklerin bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada gölün kurumaya devam etmesi halinde daha fazla ceset bulunabileceği belirtildi. Ulusal Park Hizmetleri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iskelet kalıntılarının Mead Gölü'nün Callville Körfezi'nde keşfedildiğini belirtilerek soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Gölden 1 Mayıs'ta metal bir fıçı içinde insan kemikleri, balıkçılar tarafından bulunmuş, polis fıçı içindeki kişinin silahla vurulma sonucu ölmüş olabileceğini ve kıyafetlere bakarak olayın 70'ler veya 80'lerde meydana gelmiş olabileceğini belirtmişti. ABD'nin en büyük su rezervuarı Mead Gölü, Las Vegas'tan Los Angeles'a kadar 20 milyon kişiye içme suyu sağlıyor.

Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor
Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor - Son Dakika


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