Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölen maymunlar ağaçlardan düşmeye başladı - Son Dakika
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Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölen maymunlar ağaçlardan düşmeye başladı

Meksika\'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölen maymunlar ağaçlardan düşmeye başladı

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle maymunlar ağaçlardan düşerek ölüyor. Tabasco eyaletinde bir hafta içinde en az 83 maymun ölü bulundu. Sıcak hava dalgası, yüzlerce çığlıkçı maymunun da ölümüne yol açtı. Biyologlar, ölümleri aşırı sıcak, kuraklık, orman yangınları ve ağaç kesimine bağlıyor. Başkan Andrés Manuel López Obrador, hükümetin destek vereceğini söyledi.

27.05.2024 15:42
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Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölen maymunlar ağaçlardan düşmeye başladı.Tabasco eyaletinde bir hafta içinde en az 83 maymun ölü bulundu. Kurtarılan beş maymun, yerel bir veterinere götürüldü ve kritik durumdaydılar. Dr. Sergio Valenzuela, "Maymunlar dehidratasyon ve ateşle geldiler. Bu, sıcak çarpmasıydı," dedi.

Mart ayından bu yana Meksika'da 26 kişinin ölümüne yol açan sıcak hava dalgası, yüzlerce çığlıkçı maymunun da ölümüne neden oldu. Tecolutilla kasabasında, gönüllüler beş maymunu kamyonlarında getirerek yardım talep etti. Normalde güçlü ve korkutucu olan çığlıkçı maymunlar, sıcaklık nedeniyle halsizdi.

Valenzuela, maymunların ellerine ve ayaklarına buz koyarak onları tedavi etti. Şimdi iyileşmeye başladılar ve yeniden hareketleniyorlar. Ancak, birçok maymun bu kadar şanslı değildi. Biyolog Gilberto Pozo, ağaçların altında ölü veya ölmekte olan yaklaşık 83 maymun saydı. Pozo, ölümleri aşırı sıcak, kuraklık, orman yangınları ve ağaç kesimine bağlıyor.

Tabasco'da çığlıkçı maymunlar, yerel halk için önemli bir tür. Ancak, bebek maymunların evcil hayvanlarla yaşamasının tehlikeli olabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Pozo'nun grubu, maymunlar için özel bir iyileşme istasyonu kurdu ve uzman veterinerler getiriyor.

Başkan Andrés Manuel López Obrador, sosyal medyada sorunu duyduğunu ve hükümetin destek vereceğini söyledi. Meksika'da sıcaklık rekorları kırılıyor ve su kaynakları hızla tükeniyor. Hidroelektrik barajların düşük su seviyeleri elektrik kesintilerine yol açıyor. Tüketiciler de bu durumdan etkileniyor; OXXO market zinciri, müşteri başına buz alımını sınırladığını duyurdu.

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölen maymunlar, yaprak gibi ağaçlardan düştü

Sonora, Çevre, Doğa, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölen maymunlar ağaçlardan düşmeye başladı - Son Dakika

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