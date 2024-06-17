EURO 2024'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi - Son Dakika
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EURO 2024'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi

EURO 2024\'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika\'yı 1-0 yendi

Belçika, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Slovakya'ya 1-0 mağlup oldu. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada Slovakya'ya galibiyeti getiren golü 7. dakikada Ivan Schranz kaydetti. Birçok pozisyondan yararlanamayan Belçika'da ise Romelu Lukaku attığı 2 gol, VAR'da gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ofsayt ve elle oynama gerekçeleriyle geçerlilik kazanmadı.

17.06.2024 20:38
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu'nun ikinci maçında Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan müsabakada turnuvanın ilk sürprizine imza atan Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

Maçın 7. dakikasında Belçikalı Doku'nun pas hatasını değerlendiren Slovakya, Ivan Schranz'ın golüyle Belçika karşısında 1-0 öne geçti ve müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

EURO 2024'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi

LUKAKU'NUN 2 GOLÜ SAYILMADI

Maçta baştan sonra üstün olan taraf Belçika, Slovakya kalesini ablukaya alsa da bulduğu gol pozisyonlarında savunmayı aşamadı. Belçika'nın 57. dakikada Romelu Lukaku ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 86. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Lukaku'nun bu golü de takım arkadaşı Lois Openda'nın golden önce elle oynaması nedeniyle sayılmadı. Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca sahadan galip ayrılan taraf Slovakya oldu.

EURO 2024'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi

MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETTİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu'nda oynanan Belçika-Slovakya karşılaşmasını Türkiye'yi turnuvada temsil eden tek Türk hakem olan Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük oldu.

EURO 2024'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi

TAKIMLARIN İKİNCİ MAÇLARI

Belçika'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Slovakya, 21 Haziran Cuma günü saat 16.00'da Ukrayna ile karşılaşacak. Turnuvaya mağlubiyetle başlayan Belçika ise 22 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Romanya ile kozlarını paylaşacak.

EURO 2024'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi

İLK MAÇLARIN ARDINDAN E GRUBU PUAN DURUMU

1- Romanya: 3 puan/+3 averaj

2- Slovakya: 3 puan/+1 averaj

3- Belçika: 0 puan/-1 averaj

4- Ukrayna: 0 puan/-3 averaj

Halil Umut Meler, Romelu Lukaku, Slovakya, Belçika, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Gregor Samsa: Lukaku sağolsun. 2 0 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz: Yatırdı bizi beraberlik oynadık ?? 1 0 Yanıtla
  • Ankara null: hakem harika 0 0 Yanıtla

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