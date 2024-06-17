Oktay Kaynarca\'nın "Türkiyeliyim" sözüne Mustafa Destici\'den farklı yorum

Politika

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde partililerle bayramlaştıktan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir 28 Şubat'ı hortlatmaya çalışanlar olduğunu söyleyen Destici, ayrıca Atatürkçülük ve milliyetçilik üzerinden de İslam'a saldırıldığını ifade etti. Destici, oyuncu Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözüyle ilgili de Türk ve Türkiyeli kavramlarının birbirinin zıttı olmadığını söyledi.

GAZZE VE DOĞU TÜRKİSTAN'A DİKKAT ÇEKTİ: ZULÜM ALTINDALAR

Destici, konuşmasında " Filistin, Gazze olmak üzere Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Afganistan'ın pek çok noktasında, Suriye'de, Irak'ta Müslüman kardeşlerimiz zulüm altında, işgal altında kan ve gözyaşı ya da esaret altında bayramı idrak ediyorlar." diyerek 7 Ekim'den beri Gazze'ye devam eden İsrail saldırılarını hatırlatarak "Soykırımcı Siyonist İsrail'i onun başındaki katil Netanyahu'yu bir kez daha şiddetle kınıyor, lanetliyorum. Ona destek veren başta ABD olmak üzere bütün ülkeleri ve o ülkelerin başındaki yöneticileri de şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz." dedi.

"BAYRAMDA DA KATLETMEYE DEVAM ETTİ"

Destici, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sözde ateşkes kararı aldı. Ama İsrail bayramda da durmadı. Bayramda da çocukları, kadınları katletmeye devam etti. Netanyahu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını tanımadığı gibi kendisinin daha önce oluşturduğu savaş kabinesinden 'artık bu soykırım yeter, bu kadarı da fazla' diyerek ayrılanların, istifa edenlerin olması üzerine savaş kabinesini feshettiğini açıkladı.

"SOYKIRIM KABİNESİ KURMAYI HEDEFLİYOR"

Herhalde tahmin ediyoruz ki, savaş kabinesi yerine bir soykırım kabinesi kurmayı hedefliyordur. Ama geriye dönüp tarihe baktığımızda ne kadar katil, soykırım yapan yöneticiler varsa hepsi ağır bir şekilde bu yaptıklarının bedelini ödemiş ve insan olarak değil, adeta bir hayvan olarak ölüp gitmişlerdir. Onun için İsrail'in sağduyulu siyasetçilerine, yöneticilerine ve kanaat önderlerine çağrımız; artık Netanyahu'yu bu katilleri, bu soykırımcıları durdurun ki, siz de bu suça ortak olmayın ve gelecekte ödenecek bedelleri de ödemek zorunda kalmayınız."

"MİLLETİMİZİN ADI TÜRK'TÜR AMA BU ETNİK KÖKENLERİ YOK SAYMAK ANLAMINA GELMEZ"

Destici, son günlerde Türklük ve İslam üzerinde tartışmaların yaşandığını belirterek, "Biz, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arnavut'uyla, Boşnak'ıyla, bu Anadolu'da yaşayan herkesle birlikte Türk milletiyiz. Bizim milletimizin adı Türk'tür. Ama bu etnik kökenleri yok saymamız anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

"TÜRK VE TÜRKİYELİ KAVRAMI BİRBİRİNİN KARŞITI DEĞİL"

Oyuncu Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözleri sonrası tartışma konusu olan ifadeyle ilgili de konuşan Destici, Kaynarca'nın adını anmadan Türk ve Türkiyeli kavramının birbirinin karşıtıymış gibi sunulmasını doğru bulmadıklarını vurguladı. Destici bunun bir zenginlik olduğunu ve bunun üzerinden milletin ayrıştırılmasını kabul etmediklerini söyledi.

"ATATÜRKÇÜLÜK VE MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNDEN İSLAM'A SALDIRI VAR"

"Maalesef son günlerde aynen 28 Şubat süreçlerinde olduğu gibi Atatürkçülük ve milliyetçilik üzerinden İslam'a ve Müslümanlara saldırı var." diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sığınmacılar üzerinden de bazen bu saldırı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Burası Türk milletinin vatanıdır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.

"MÜSLÜMAN DEĞİLSENİZ BUNU AÇIKLAYIN, SİZİ AZINLIK STATÜSÜNE KOYALIM"

Lozan'da da bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Burada Müslüman unsurlar kurucu unsurlar olarak kabul edilmiştir. Müslüman olmayan unsurlar, yani Ermeniler, Yahudiler, Rumlar, Süryaniler bunlar azınlık olarak kabul edilmiştir. İslam düşmanlığı yapanlara açıkça buradan sesleniyorum; eğer Müslüman değilseniz bunu açıklayın. Ve sizi azınlık statüsüne koyalım. Ve ona göre muamele yapalım. Müslümanmış gibi görünüp daha sonra İslam'a saldırırsanız ya da İslam'a saldıranların İslam'ın değerlerine hakaret edenleri korumaya çalışırsanız bu sizin zaten inancınızı ve kimliğinizi net olarak ortaya koymaktadır.

"YENİ BİR 28 ŞUBAT'I HORTLATMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

Son dönemlerde adeta yeni bir 28 Şubat'ı hortlatmaya çalışanlar var. Bazen sığınmacılar üzerinden işte bazen kurban üzerinden efendim işte bazen açıkça İslam'a, dinimize, kutsallarımıza saldırı üzerinden bunu açık ve net olarak görüyoruz. Ama yeni 28 Şubat heveslerine de diyoruz ki, hiç heveslenmeyin, bu ülke bir kez daha 28 Şubat sürecine dönmez, döndürülemez. Buna Büyük Birlik Partisi olarak da Cumhur İttifakı olarak da müsaade etmeyiz." şeklinde konuştu.