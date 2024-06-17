CHP Heyetinden MHP'ye Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Politika

CHP Heyetinden MHP'ye Bayram Ziyareti

Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretinde, CHP heyeti MHP'yi ziyaret ederek bayramlaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Eda Albayrak'tan oluşan heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı MKYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Fatih Çetinkaya ile bayramlaştı. Heyetler, bayramlaşmanın Türkiye'de geleneksel hale geldiğini ve siyasi iletişimi artırdığını belirtti. Ancak ekonomik kriz nedeniyle bu bayramda toplumun genelinde bir umutsuzluk ve mutsuzluk olduğu ifade edildi.

17.06.2024 16:46
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CHP heyetinden MHP'ye bayram ziyareti

ANKARA - Geleneksel olarak gerçekleştirilen siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretinde, Kurban Bayramı dolayısıyla MHP heyeti Cumhuriyet Halk Partisi heyetini kabul ederek bayramlaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu, Gençlik Kolları MYK Üyesi Eda Albayrak'tan oluşan CHP heyeti, MHP ile bayramlaştı. CHP heyeti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı MKYK Üyesi Esma Özdaşlı, MYK Üyesi Fatih Çetinkaya'dan oluşan heyetle bayramlaştı.

"Nerede o eski bayramlar cümlesini aslında sık duyduğumuz bir sürecin içindeyiz"

Partiler arası bayramlaşmaların Türkiye'de artık geleneksel hale gelmesinin genç siyasetçilere bırakılan bir miras olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Siyasetin doğruları ve güzellikleri olduğu kadar zorlukları ve sıkıntıları da var" diye konuşarak, şunları aktardı:

"Türkiye'de yaşanan özellikle gerginleşen siyasi ortamda ölçüsü kaçan açıklamalar, üslubun sertleşmesi gibi bazı durumlar bu gibi bayramlarda aslında. Daha iletişime açık, daha diyaloğa açık, daha fazla kucaklaşabilme imkanını da sağlamış oluyorlar. Bayramlar güzel ancak maalesef bu bayramda ekonomik krizin vatandaşlarımızda bir mutsuzluk, bir umutsuzluk söz konusu. Özellikle asgari ücrete iyileştirme yapılmayacağı yönünde hükümet kanadından gelen açıklamalar en düşük emekli aylığının geçinebilme sınırının çok altında kalması. Emeklilerimizin geçinememesi ve çeşitli toplum katmanlarında da ekonomik krize bağlı çok travmatik sıkıntıların yaşanıyor olması, bayramın bütünüyle tüm toplum kesimlerinde aynı heyecanı oluşturduğunu söylemek oldukça zor. Biraz daha nerede o eski bayramlar cümlesini aslında sık duyduğumuz bir sürecin içindeyiz. Bu bakımdan ümit ediyorum bu bayramdan başlayarak ekonomideki önceliklerin ihtiyaç duyan geçim sıkıntısı yaşayan, işsizlik altında ezilen gençlerimizin de dahil edilip sorunlarının hızla çözüldüğü bir sürece dönüşsün. Bu sürece dönüşmesi için de biz tabi siyasi partilerin varlık nedeni bu sorunların çözümüne katkı sağlamak ve bu doğrultuda iddialar ortaya koymak. Bu anlamda da biz de her zaman kolektif bir çalışmaya hazır olduğumuzu bu konuda vatandaşımızın sorun sıkıntılarını duyurmak adına da mücadele devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum."

"Kitlerin hem alt komisyonları hem de üst komisyonlarında çok önemli konular konuşuldu"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya 5 yıl yoğun bir çalışma temposunun olduğuna değinerek, "Kitlerin hem alt komisyonları hem de üst komisyonlarında çok önemli konular konuşuldu. Tartışıldı, kararlara bağlandı. Bu kitlerle ilgili yasal düzenleme henüz somut bir şeyi söz konusu değil ama söylediğiniz kadarıyla ifade etmek gerekirse, hazine aslında kitlerin sahibi. Hazine aslında işin ve şirketleri sahibi. Kim adına? Sonuçta bu millet adına, devlet adına sahipliğini yapıyor. Öteden beri de hazinenin sahiplik kartını kullanarak daha bir yönlendirici olma durumu var ama kitlerin tamamen ayrı bir statüsü de var. Kitler yönetim kurullarıyla yönetilir. Bakanlıklar yani kitin ait olduğu ilgili ilgili birimler icrasına karışamazlar. Sadece denetim ve gözetimiyle ilgilenirler. O anlamda bir düzenlemenin yapılması da bu anlamda çok da bir sıkıntı oluşturmayabilir. Çünkü hazine daha çok kontrolcü bir yaklaşımla icracı bakanlıklar daha farklı yaklaşabilirler. O ayrım konusunda o sınırlar konusunda belki esnetme gayretleri olabilir. Yani aslında sizin bakış açınızla bakınca hazinenin bu işi kontrol altına alması belli yönetiminde götürmesi, diğer o sektörel veya da ilgili bakanlıkların çıkarması önemli. Tabi Yönetim Kurulu Başkanı olmamak genel müdürleri o kurumda yönetsel olarak biraz zayıflatır. Ama o denge denetim mekanizması açısından bakıldığındaki şu anda kitlerin bir kısmında uygulama zaten var. Genel müdürün Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı kitler var. Yani onların sonuçları, uygulama sonuçları başarılı görüldü ki böyle bir şeye de girildi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Heyetinden MHP'ye Bayram Ziyareti - Son Dakika

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