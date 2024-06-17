Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden - Son Dakika
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Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden

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Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin iki transferi birden bitirdi. Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Standard Liege'de bulunan Denis Draguş'u 2 milyon euro civarı bir bedelle kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, Rangers ile sözleşmesi sona eren John Lundstram tramsferinde de mutlu sona ulaştı. Tecrübeli orta saha, 23 Haziran'da Trabzonspor için İstanbul'a gelecek.

17.06.2024 18:37
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Yeni sezonun ilk transferini eski yıldızı Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna katarak gerçekleştiren Trabzonspor, iki transferi daha bitirdi.Geçen sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren golcü futbolcu Denis Draguş'un bonservisini alan bordo-mavililer, Rangers ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki orta saha John Lundstram da kadrosuna kattı.

DRAGUS'TAN 4 YILLIK İMZA

Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Belçika takımlarından Standard Liege'de bulunan Denis Draguş ile anlaşmaya vardı. Draguş için bonuslarla birlikte 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek olan bordo-mavililer, Rumen golcü ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki forvet, geçen sezon Gaziantep FK'da forma giydiği 35 maçta 15 kez gol sevinci yaşamıştı.

Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden

LUNDSTRAM 23 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE

Karadeniz ekibi ayrıca, İskoçya takımlarından Rangers ile sözleşmesi soan eren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu John Lundstram ile de anlaştı. 23 Haziran'da Trabzonspor için İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek olan Lundstram, ardından Trabzon'a geçerek 24 Haziran'daki ilk etap kampına katılacak. İngiliz futbolcu, geçen sezon forma giydiği 53 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden
Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor\'dan iki transfer birden

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