Meksika'nın Cancun şehrinden Tabasco eyaletine giden bir otobüs, Escarcega şehrinin yakınlarında kaza geçirip alev aldı.
Çarpışmanın etkisiyle çıkan yangında otobüs tamamen yandı. Alevlere teslim olan otobüsten geriye sadece metal çerçeve kaldı.
Otobüsün içerisinde şoförle beraber bulunan 48 yolcudan 41'i hayatını kaybetti. Tabasco eyalet hükümeti, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Otobüs firması yetkilileri, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti. Otobüs firması yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını ve otobüsün hız sınırları içinde seyrettiğini söyledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Dünya › Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)