Melania Trump\'ın seçim günü görüntüsü tartışma yarattı: Dublör mü, gerçek mi?

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Melania Trump'ın Florida'nın West Palm Beach kentinde eşiyle birlikte oy kullanırken görüntülenmesi, komplo teorilerini beraberinde getirdi.

Eski First Lady, Fox News'teki Eylül ayı röportajında da giydiği Christian Dior imzalı uzun, kısa kollu, siyah-beyaz puantiyeli elbisesiyle görüntülendi. Kusursuz şekilde şekillendirilmiş saçları, siyah topuklu ayakkabıları ve büyük güneş gözlükleriyle dikkat çekti.

Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar, 54 yaşındaki bir çocuk annesi Melania'nın yerine kameralar için bir dublör kullanıldığını, özellikle kapalı mekanda taktığı büyük güneş gözlüklerini kanıt göstererek iddia etti.

X platformunda bir kullanıcı "Bu kesinlikle Melania değil. Bu sahte kişi bütün gün kapalı mekanda güneş gözlüğü takıyor" yorumunda bulundu. Liberal görüşlü kullanıcılar, "Sahte bir eşle gezen biri nasıl başkan adayı olabilir?" gibi eleştiriler yöneltti.

Melania, Florida'daki oy kullanma işleminin ardından sosyal medya hesaplarında "Oy Kullandım" çıkartması ve Amerikan bayrağı paylaştı. Seçim merkezinde sadece "Çok iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.

"Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" şapkasıyla görünen eski Başkan Donald Trump ise gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, ülke genelindeki oy merkezlerinde yaşanan karmaşa haberlerini eleştirdi. Trump özellikle yarışın başa baş gittiği Pennsylvania'da sonuçların açıklanmasının 2-3 gün sürebileceğini belirterek, "Bu durum kesinlikle kabul edilemez" dedi.