Meloni ve Mikati\'den Telefon Görüşmesi

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İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki son durumu ele aldı.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin Mikati ile görüşmesinde, İtalya'nın Lübnan'a ve Lübnan halkına yakınlığını vurgulayarak, hükümet tarafından sivil halka tahsis edilen acil yardımın hatırlatıldığı belirtildi. Meloni'nin görüşmede, İtalya'nın ateşkes ve yerinden edilmiş insanların geri dönmesine izin verecek şekilde çatışmaya diplomatik bir çözüm getirilmesi konusundaki kararlılığını yinelediği kaydedildi.

İtalya'nın G7 Dönem Başkanı olarak bölgede gerilimin düşmesi için çalışmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, Meloni'nin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan İtalyan askerlerinin rolünün ve onların güvenliğinin de altını çizdiği ifade edildi.