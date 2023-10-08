Inter Miami play-off dışı kaldı! Messi aylarca sahaya çıkamayacak

MLS'te FC Cincinnati ile karşı karşıya gelen Lionel Messi'nin kaptanlığını yaptığı Inter Miami, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla play-off şansını kaçıran Inter Miami, şubat ayının sonuna kadar maç yapmayacak.

INTER MIAMİ PLAY-OFF OYNAYAMAYACAK

Karşılaşmada Cincinnati'ye galibiyet golünü 78. dakikada Alvaro Barreal kaydetti. Bu sonuçla Cincinnati puanını 68'e yükseltirken, Inter Miami 33 puanda kaldı ve play-off şansını kaybetti.

ŞUBAT SONUNA KADAR MAÇ YOK

Play-off oynama şansını kaçıran Inter Miami, şubat ayı sonuna kadar resmi müsabaka oynamayacak. MLS'te normal sezon 22 Ekim'de sona eriyor.