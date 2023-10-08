Inter Miami play-off dışı kaldı! Messi aylarca sahaya çıkamayacak - Son Dakika

Inter Miami play-off dışı kaldı! Messi aylarca sahaya çıkamayacak

Son Güncelleme: 08.10.2023 11:37

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, MLS'te Cincinnati'ye 2-0 mağlup oldu ve play-off dışında kaldı. ABD'de normal sezon 22 Ekim'de sona ererken, play-off oynamayan takımlar şubat ayının sonuna kadar maç yapmıyor.

MLS'te FC Cincinnati ile karşı karşıya gelen Lionel Messi'nin kaptanlığını yaptığı Inter Miami, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla play-off şansını kaçıran Inter Miami, şubat ayının sonuna kadar maç yapmayacak.

INTER MIAMİ PLAY-OFF OYNAYAMAYACAK

Karşılaşmada Cincinnati'ye galibiyet golünü 78. dakikada Alvaro Barreal kaydetti. Bu sonuçla Cincinnati puanını 68'e yükseltirken, Inter Miami 33 puanda kaldı ve play-off şansını kaybetti.

ŞUBAT SONUNA KADAR MAÇ YOK

Play-off oynama şansını kaçıran Inter Miami, şubat ayı sonuna kadar resmi müsabaka oynamayacak. MLS'te normal sezon 22 Ekim'de sona eriyor.

Messi'nin dünyası başına yıkıldı! Aylarca sahaya çıkamayacak

Lionel Messi, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Inter Miami play-off dışı kaldı! Messi aylarca sahaya çıkamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Inter Miami play-off dışı kaldı! Messi aylarca sahaya çıkamayacak - Son Dakika
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