MLS'te FC Cincinnati ile karşı karşıya gelen Lionel Messi'nin kaptanlığını yaptığı Inter Miami, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla play-off şansını kaçıran Inter Miami, şubat ayının sonuna kadar maç yapmayacak.
Karşılaşmada Cincinnati'ye galibiyet golünü 78. dakikada Alvaro Barreal kaydetti. Bu sonuçla Cincinnati puanını 68'e yükseltirken, Inter Miami 33 puanda kaldı ve play-off şansını kaybetti.
Play-off oynama şansını kaçıran Inter Miami, şubat ayı sonuna kadar resmi müsabaka oynamayacak. MLS'te normal sezon 22 Ekim'de sona eriyor.
Son Dakika › Dünya › Inter Miami play-off dışı kaldı! Messi aylarca sahaya çıkamayacak - Son Dakika