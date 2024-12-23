Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü

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New York'ta korkunç bir olay yaşandı. Metroda uyuyan savunmasız bir kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü.

Olay, Pazar sabahı Brooklyn'deki Coney Island metro istasyonunda gerçekleşti. Guatemala'dan gelen bir göçmen olduğu belirlenen şüpheli, metro vagonunda uyuyan kadına yaklaşarak çakmakla ateşe verdi. Yakınlardaki görevli polisler dumanı fark edip müdahale ettiler, ancak kadın ne yazık ki kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, bu vahşi cinayeti "bir insanın işleyebileceği en korkunç suçlardan biri" olarak tanımladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin, kadın yanarken sakin bir şekilde izlediği görüldü.

İlginç bir şekilde, şüpheli olay sonrası istasyonda kaldı ve bir banka oturdu. Olayı soruşturan polisler, şüpheli olduğunu fark etmeden onu sadece platform alanını boşaltması için uzaklaştırdılar.

Daha sonra üç liseli öğrenci, şüpheliyi başka bir metro istasyonunda gördüklerini polise bildirdi. Polis, adamı Herald Square'de başka bir metroda yakaladı. Üzerinde olay sırasında giydiği aynı kıyafetler vardı ve cebinde de çakmak bulundu.

Şüphelinin 2018 yılında Amerika'ya giriş yaptığı ve Arizona'da sınır devriyesi tarafından gözaltına alındığı belirlendi. New York'ta daha önce herhangi bir suç kaydına rastlanmadı. Polis, saldırganın kurbanı tanımadığını ve rastgele bir saldırı olduğunu düşünüyor.

NYPD Komiseri, özellikle şüpheliyi fark edip polise haber veren cesur liselilere teşekkür etti ve "Bir şey gördüler, söylediler ve harekete geçtiler" diyerek onların yardımının önemini vurguladı.