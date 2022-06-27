Metsamor: Türkiye - Ermenistan sınırındaki nükleer risk - Son Dakika
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Metsamor: Türkiye - Ermenistan sınırındaki nükleer risk

27.06.2022 17:55
Metsamor: Türkiye - Ermenistan sınırındaki nükleer risk

Türkiye sınırına 17 km uzaklıktaki Ermanistan'a ait Metsamor nükleer santrali, 1960'lı yıllara dayanan tasarımıyla dünyanın en riskli nükleer santrallerinden biri olarak gösteriliyor.

Metsamor nükleer santrali, 1960'lı yıllara dayanan tasarımıyla dünyanın en riskli nükleer santrallerinden biri olarak görülüyor.

Türkiye sınırına 17 km, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ise 30 km uzaklıkta.

Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası alandan gelen kapatma çağrılarına rağmen santral en az 2026'ya kadar faaliyette kalacak.

Ermenistan'ın enerjisinin üçte birini karşılayan santral, ülke için hayati öneme sahip.

Peki Metsamor gerçekten dünyanın en riskli nükleer santrali mi?

Ve Peki Metsamor gerçekten dünyanın en riskli nükleer santrali mi?

Ve eğer öyle ise neden hala açık?

BBC Türkçe ekibi, konuyu Türkiye ve Ermenistan'da araştırdı. Konuyla ilgili en yetkili kurumlar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'yla görüştü.

NÜKAD Türkiye Başkanı çevre güvenliği danışmanı Gül Göktepe ve Bilinçli Yurttaşlar Derneği yöneticisi fizikçi Daniel Ioannisyan konuyu BBC Türkçe için değerlendirdi.

Video: Ege Tatlıcı, Esra Yalçınalp, Mahmut Hamsici

Grafik: Selim Büyükgüner

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Kaynak: BBC

Avrupa Birliği, Ermenistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Metsamor: Türkiye - Ermenistan sınırındaki nükleer risk - Son Dakika

BBC
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