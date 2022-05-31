MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış - Son Dakika
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış

31.05.2022 11:13

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Yunanistan ile son dönemde gerilen ilişkilere değinen Bahçeli "Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran, tahrik ve tacizlerini seriye bağlayan Yunanistan ateşle oynamaktadır. Miçotakis yönetimi, denize dökülen vandal dedelerinden ders almamıştır. Denizin dibini canı tekrar çekmektedir. ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 üs güvenliğimize tehdittir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 satışına engel olmak için ABD'de lobi yapması, Yunan ordusunun tahrik ve tacizleriyle gerilen ilişkilere değinen Bahçeli, Atina yönetimine sert sözlerle yüklendi.

"MİÇOTAKİS VANDAL DEDELERİNDEN DERS ALMAMIŞTIR"

MHP lideri Bahçeli, "Miçotakis yönetimi, denize dökülen vandal dedelerinden ders almamıştır. Denizin dibini canı tekrar çekmektedir. Yunanistan ateşle oynamaktadır. ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 üs güvenliğimize tehdittir. ABD'nin Yunanistan'ı maşa olarak kullanıyor. Karşımızdaki bu stratejik de baksan bzie göre sonuç değişmeyecektir. İç ve dış işgal cephesi şu gerçeği bir an aklından çıkarmasın ki; çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasından satır başları şu şekilde;

"29 Mayıs 2022 Pazar günü İstanbul tarihi bir güne ev sahipliği yaptı. Türkiye'mizin önümüzü aydınlattı. Fethin 569. Yıl dönümü muazzam bir coşkuyla kutlandı. İstanbul'u zincirlemek isteyenler, Bizans işbirlikçileri ne yapacaklarını şaşırdılar. İstanbul'un Fethi, zulüm piramidinin yıkılması, haksızlık damarlarının kesilip atılmasıdır. Fatih Sultan Mehmet, teslim olmayan imanı ve yenilmez iradesi ile İstanbul'u fethetmiştir. Geçtiğimiz Pazar günü, diğer yanda da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fidan dikim törenini gerçekleştirdik. Çok şükür yer gök bayrakla süslenmiştir.

"YENİ BİR KAOS PLANI ÇIKARMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Millet Bahçesi'ne fitne kazısına heves edenler yine emellerine ulaşamayacak. Müşterek gayeleri kriz çıkarmak, sorun üretmek, Türkiye'nin önüne taş koymaktır. Kimin sorunlu, kimin suçlu olduğu herkesin malumudur. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi üzerinden yeni bir kaos planı çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Aksine hizmet eden olursa bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacaklardır.

PENÇE KİLİT OPERASYONU

Hiçbir cani, hiçbir işbirlikçi Türkiye karşısında duramayacak. Terörün, geçerli bahanesi yoktur. Var diyenler teröristlerle aynı çizgidedir. Demokrasi terörün sığınağı olamayacaktır. İnsan hakları ile terörü bir veya aynı görenler, terörü insan hakkı olarak yorumlayanlar işlenen cinayetlere iştirak etmişlerdir. Türkiye bölücülüğün kökünü kurutmaya kararlıdır.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYMADAN NASIL NATO'YA GİRECEK?"

Gülücükler saçarak, sevimlilik pozuna sarılarak bize el uzatıp aynı zamanda kolumuzu kesmek için fırsat kollayan terör baronlarına tahammülümüz yoktur. Biz nankörleri tanırız. Terörle mücadelemiz aynı zaman da emperyalist güçlerle mücadelemizdir. Her gülen dost değildir. Terörün elindeki silahı verenler de teröristtir. Geçen hafta Türkiye'de muhataplarıyla müzakereye oturan İsveç, aynı zamanda terörist Salih Müslim'i televizyona çıkaracak kadar küstahlar. İsveç ve Finlandiya terörle arasına mesafe koymadan nasıl NATO'ya girecek? Türkiye'nin çıkarları gözetilmeden, sözü edilen ülkenin NATO'ya girmesi hangi mantığa, ahlaka sığacaktır? Bizim değerlendirmelerimize göre İsveç ve Finlandiya kırmızı kart cezalısıdır. Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu teröristler derhal iade edilmelidir.

"TERÖRÜN BELİNİ KIRACAĞIZ"

Türkiye terörle mücadelede altın bir dönem yaşamaktadır. Terörün belini kıracağız. Suriye ezici harekat zorunlu hale gelmiştir."

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