Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye\'yi ilgilendirmez

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Yunanistan'ın İyon ve Ege Denizi'nde birer deniz parkı oluşturma planı, Ankara ile Atina arasında gerilime neden olurken 2 hafta önce Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek açıklamalar geldi.

"BU KONUDA ANLAMSIZ BİR TARTIŞMA VAR"

Miçotakis, Yunanistan'da bir özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Bu deniz parklarını kendi karasularımızda kuruyoruz. Bu konuda anlamsız bir tartışma var. Plan Türkiye'yi ilgilendirmez. Türkiye kendi karasularında kendi parklarını kurmak isterse de bu beni ilgilendirmiyor." şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'A DA SÖYLEDİM, EGE'DEKİ EGEMENLİK KONULARI LOZAN'A TABİ"

Yunan başbakan, Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenliğine karşı girişimlerde bulunduğunu iddia ederek "Yunanistan için Ege'de gri alanlar yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söyledim, Ege'deki egemenlik konuları Lozan Anlaşması'na tabidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan iletişimiyle ilgili de konuşan Miçotakis, "Zorlu bir ilişkimiz var ama samimi iletişimin bir yolunu bulduk." dedi.