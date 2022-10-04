Yunanistan'ın Türkiye'ye karşılık artan tacizleri ve ihlallerinin yanı sıra politikacılarının tehdit dili de gerilimi arttırıyor. Son olarak Yunan Başbakan Miçotakis, partisinin grup toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Miçotakis konuşması ile tekrardan gerilimi yükseltti.
Partisi Yeni Demokrasi'nin grup toplantısında kürsüye çıkan Miçotakis, Yunanistan'ın ihlallerini adeta unuttu. Miçotakis Türkiye'yi kast ederek, "Biz yayılmacı vizyona ve sınırlarımızın ihlal edilmesine direniyoruz. Eşi benzeri görülmemiş istekler bizim kırmızı çizgimizde ezilir" dedi.
Miçotakis konuşmasının devamında Batı'yı da arkasına aldı. Başbakan, "Bizim sınırlarımız mavidir ve gri değildir. Avrupa'daki ve Atlantik'in öbür tarafındaki müttefiklerimiz de bizimle aynı fikirde" ifadesini kullandı.
Miçotakis, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediğini tekrarlarken, "Biz komşularımızla çok iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Türkiye yönetiminin zehirli sözlerinin Türk halkına sirayet etmeyeceği yönünde bir inancım var. Yunanlar ve Türkler dost halklardır. Biz Ege'nin öbür tarafından mantık ve barış yolunda buluşmayı bekliyoruz" dedi.
Son Dakika › Dünya › Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye karşı küstah tehditlerini sürdürdü: Eşi benzeri görülmemiş istekler bizim kırmızı çizgimizde ezilir - Son Dakika