Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti

Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti
17.07.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Singapur'da yenileme çalışmaları sırasında kurulan geçici kadın tuvaletlerinde duvarlarda çok sayıda delik bulunması tepki çekti. Bir kadın, deliklerden kendisini izleyen birini fark ettiğini iddia ederken, yetkililer deliklerin bakım çalışmaları sırasında oluştuğunu ve önceden silikonla kapatıldığını açıkladı. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırılarak tuvaletlerin arka bölümüne güvenlik kamerası yerleştirildi.

Singapur'da yenileme çalışmaları nedeniyle kurulan geçici kadın tuvaletlerinde duvarlarda çok sayıda delik bulunması büyük tepki çekti. Tuvaleti kullanan bir kadın, deliklerden kendisini izleyen birini fark ettiğini öne sürerken, yetkililer ise deliklerin bakım çalışmaları sırasında oluştuğunu ve önceden kapatıldığını açıkladı.

GEÇİCİ KADIN TUVALETİNDE ŞÜPHELİ DELİKLER

Olay, Singapur'un Choa Chu Kang bölgesindeki 563 numaralı apartman bloğunda meydana geldi. Konutların yenilenmesi nedeniyle zemin katta kurulan geçici kadın tuvaletlerini kullanan 33 yaşındaki bir kadın, duş almaya hazırlandığı sırada duvar panelindeki bir deliği fark etti.

Kadın, deliğin içinden siyah bir cisim gördüğünü ve hareket ettiğini düşündüğünü belirterek, bir süre sonra tuvaletin arkasından ses geldiğini iddia etti.

Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti

ÜÇ TUVALETTE YAKLAŞIK 10 DELİK BULUNDU

Olayın ardından yapılan incelemede üç farklı kadın tuvaletinde yaklaşık 10 delik tespit edildiği öne sürüldü. Deliklerin bazılarının duş bölgesi ve klozet hizasında, birinin ise göz seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Apartman sakini Ezan, erkek tuvaletlerinde benzer deliklerin bulunmadığını, yalnızca kadın tuvaletlerinde bu durumla karşılaştıklarını ifade etti.

KİLİTLİ DEPO ALANININ AÇILMASINI İSTEDİLER

İddiaların ardından kadın ve apartman sakini Ezan, tuvaletlerin arkasında bulunan kilitli depolama alanının açılmasını talep etti. Depoya girildiğinde bazı deliklerin beyaz bantla kapatılmış gibi göründüğünü öne süren kadın, deliklerin kadınların mahrem bölgelerine denk gelecek şekilde açıldığını iddia etti.

Olay sırasında depolama alanında güvenlik kamerası bulunmadığı için iddiaların doğrulanamadığı aktarıldı.

"İŞÇİLERİ SUÇLAMIYORUZ"

Ezan ve tuvaleti kullanan kadın, sosyal medyada öne sürülen iddiaların aksine bölgede çalışan yabancı işçileri suçlamadıklarını belirtti. İkilinin değerlendirmesine göre olayın yaşandığı saatlerde işçiler çalışma alanından ayrılmıştı. Şüphelerin, kilitli depoya erişim yetkisi bulunan kişiler üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti

HDB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Singapur Konut ve Kalkınma Kurulu (HDB), 8 Temmuz akşamı gelen ihbarın ardından yüklenici firma ile birlikte inceleme yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, söz konusu deliklerin geçici tuvaletlerde bulunan askılık, duş başlığı ve tutunma barı gibi ekipmanların değiştirilmesi sırasında oluşabileceğini, yüklenicinin bunları silikon dolgu ile kapatmakla yükümlü olduğunu belirtti.

HDB ayrıca, ihbardan önce aynı gün yapılan rutin kontrolde tüm deliklerin kapatıldığının tespit edildiğini, tuvaletlerin arka kısmının sürekli kilitli tutulduğunu ve dışarıdan erişimin mümkün olmadığını ifade etti.

Olayın ardından güvenliği artırmak amacıyla duvarların arkasına alüminyum koruma plakaları yerleştirildiği ve kilitli alanı izlemek için güvenlik kamerası kurulduğu bildirildi.

Güvenlik Kamerası, Singapur, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı
Kadın cinayeti davasında sanık kocadan ’pes’ dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı Çantasından çıkan şoke etti Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti
Fatih Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
Haluk Levent’in tutuklanmasının ardından Pelin Batu özür diledi Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından Pelin Batu özür diledi
Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi
Muhabirin soğukkanlılığı hayran bıraktı Hamam böceğine aldırmadı Muhabirin soğukkanlılığı hayran bıraktı! Hamam böceğine aldırmadı

12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
11:41
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
11:36
Uzun kuyruklar oluşuyordu Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
11:20
Aziz Yıldırım’dan Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Elinden aldı
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
11:05
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu! Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
10:36
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
09:37
Bir devir sona erdi Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
09:21
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu 19 şüpheliden 17’si yakalandı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 12:24:35. #7.13#
SON DAKİKA: Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.