Milan'ın 11 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu İtalya basınında: 'Şeytan cennete gitti' - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Milan'ın 11 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu İtalya basınında: 'Şeytan cennete gitti'

23.05.2022 14:01
Milan'ın 11 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu İtalya basınında: 'Şeytan cennete gitti'

İtalya'da AC Milan'ın 11 yıl aradan sonra Serie A şampiyonluğunu kazanması basında "başyapıt" ve "en çok para harcayan değil, en iyi oynayan kazandı" şeklinde yorumlandı.

İtalya'da AC Milan'ın 11 yıl aradan sonra Serie A'da şampiyon olması basında "Başyapıt" ve "En çok para harcayan değil, en iyi oynayan kazandı" şeklinde yorumlandı.

Milan'ın eski sahibi Silvio Berlusconi'nin ailesine ait olan Il Giornale gazetesi baş sayfasından takımın renklerine atıfla "Kırmızı siyahlılar tanrılaştı" başlığını kullandı. Milan merkezli gazetedeki yorumlardan birinde de takımın sembolünden yola çıkılarak "Şeytan cennete gitti" denildi. Yazıda, "Milan'ın kıymetli koleksiyonunun 19.'su olan bu muhteşem şampiyonluk hem en beklenmedik hem de en hak edilmiş olanı" denildi.

La Gazzetta dello Sport da Milan'ın şampiyonluğunu "Muhteşem Milan" manşeti ve "Başyapıt", "Şeytanın güzelliği" gibi ifadelerle kutladı. Gazetenin başyazısında, "Milan bir başyapıt yarattı: En çok para harcayan değil, en iyi oynayan kazandı. Favori takım değil, daha fazla fikre sahip olan kazandı" denildi.

'Bu zaferin ayrı bir tadı var'

La Gazzetta, Milan şehrinin Serie A'daki diğer ekibi Inter ile AC Milan arasındaki şampiyonluk yarışının son ana kadar sürmesine atıfta bulunarak "Inter'e karşı elde edilen bu zaferin kırmızı siyahlılar için ayrı bir tadı var" diye yazdı.

Corriere della Sera gazetesi ise baş sayfasındaki haberde, "Gençlerin Milan'ı kazandı" ifadesini kullandı. Gazete, "küçük şeytanlar" diye nitelediği genç oyuncular Sandro Tonali, Rafael Leão, Pierre Kalulu ve Fikayo Tomori'nin, 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic gibi ustalar tarafından teşvik edildiğini ve sonunda takımı şampiyonluğa taşıdığını belirtti.

Corriere della Sera, şampiyonluğun başrol oyuncuları arasında Teknik Direktör Stefano Pioli'ye de özel yer ayırdı ve Pioli'nin "Taktik ve psikolojik açıdan bir başyapıt" yarattığını yazdı.

La Repubblica, "Gençler ve yenilmezler" başlığıyla takımın istatistik analizini yaptı ve yaş ortalaması 26 olan takımın Avrupa ekipleri içinde en genç şampiyon olduğunu vurguladı. Baş sayfada da "11 yıl sonra kutlama", "Sürdürülebilir futbol devrimi" başlıkları yer aldı.

Spor gazetesi Corriere dello Sport, lig şampiyonu ekibin taraftarlarına seslenerek "Günaydın sevgili Milanlı… Bugün senin için harika, unutulmaz bir Pazartesi. Bunu hak ettin" diye yazdı.

YORUMLAR
500
Milli futbolcunun kaçırdığı şampiyonluklarda dikkat çeken detay! İtalya'da gündem 'Hakan Çalhanoğlu laneti' Milli futbolcunun kaçırdığı şampiyonluklarda dikkat çeken detay! İtalya'da gündem 'Hakan Çalhanoğlu laneti' Şampiyonluk madalyasını çaldıran Milan teknik direktörüne yenisi verilecek Şampiyonluk madalyasını çaldıran Milan teknik direktörüne yenisi verilecek
Kaynak: BBC

İtalya Serie A, Şampiyon, İtalya, Milan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Milan'ın 11 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu İtalya basınında: 'Şeytan cennete gitti' - Son Dakika

BBC

Son Dakika
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:20 Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:12:57. #1.13#
SON DAKİKA: Milan'ın 11 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu İtalya basınında: 'Şeytan cennete gitti' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement