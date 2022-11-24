Hulusi Akar'dan Rus mevkidaşına net cevap: Terör koridorunun kalıcı olarak engellenmesi en önemli önceliğimiz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar görüşme sonrasında, Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerine karşı yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

TERÖR TEHDİDİNİN ÖNLENMESİ VURGULANDI

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "Suriye'nin kuzeyi bağlamında; bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanlarımız ve vatandaşlarımızı hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edeceği, Terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu, Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı" denildi.

TAHIL KORİDORU İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Tahıl koridoru için, "Ukrayna bağlamında; küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki katkı ve iş birliğinden duyulan memnuniyet ifade edildi" açıklamalarına yer verildi.

PENÇE KILIÇ HAREKATI

Öte yandan devam eden Pençe Kılıç operasyonunda son durumu paylaşan Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.