Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu

Milton Kasırgası Florida\'yı Vurdu

Florida'da Milton Kasırgası 16 can aldı, tahliyeler başladı, acil durum sürüyor.

14.10.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, ardında büyük yıkım bıraktı. Bölgeden tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde 16 kişinin ölümüne yol açan Milton Kasırgası'ndan geriye büyük bir yıkım kaldı. Kasırga nedeniyle bölgeden tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, kasırga sonrası eyaletteki acil durumun sürdüğünü ifade ederek, "Ölü sayısının artmasını önlemek bizim işimiz. Fakat korkunç bir kasırga ve buna eşlik eden hortumların vurduğu bir durumla uğraşıyoruz" dedi.

Florida Valisi Ron DeSantis ise 2,5 milyonu aşkın kişinin etkilendiği elektrik kesintilerini gidermek ve yıkımların enkazını temizlemek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güvenlik, Florida, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 14:43:16. #1.12#
SON DAKİKA: Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.