Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı - Son Dakika
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Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı

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Milton Kasırgası, Çarşamba gecesi Florida'nın batı kıyısını vurdu. Saatte 193 km hıza ulaşan rüzgarlar ve su baskınları, büyük hasara yol açtı. Fırtına, Sarasota İlçesi'ndeki Siesta Key yakınlarında karaya çıktı. Bölgede 2,4 metreyi aşan su seviyeleri ve 1,5 metreye varan fırtına dalgaları kaydedildi. 2,2 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Hortumlar can kayıplarına neden oldu. Fırtına, ABD tarihindeki en tehlikeli fırtına dalgalarından birine yol açabileceği konusunda uyarıldı.

10.10.2024 09:45  Güncelleme: 09:55
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Milton Kasırgası, Çarşamba gecesi Florida'nın batı kıyısını şiddetli bir şekilde vurdu. Saatte 193 km hıza ulaşan rüzgarlar ve tehlikeli su baskınları, bölgede büyük hasara yol açtı.

Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, Milton 3. kategori fırtına olarak Sarasota İlçesi'ndeki Siesta Key yakınlarında karaya çıktı. Fırtına, körfezde ilerlerken zaman zaman 5. kategoriye kadar yükselmişti.

Sarasota ve çevresinde su seviyeleri 2,4 metreyi aştı. Bölgede 1,5 metreye varan fırtına dalgaları kaydedildi. Perşembe sabahı itibariyle 2,2 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Fırtına, eyaletin doğu kıyısında da etkili oldu. Fort Pierce'de bir emekli topluluğunda can kayıplarına neden olan hortumlar görüldü. St. Lucie İlçesi'nde toplam 17 hortum kaydedildi.

Tampa Körfezi, fırtınanın merkezinden kıl payı kurtuldu. Uzmanlar, fırtınanın körfezin kalbine vurması durumunda, ABD tarihindeki en tehlikeli fırtına dalgalarından birine yol açabileceği konusunda uyarmıştı.

Bölgede 3 milyondan fazla kişiye tahliye emri verildi. Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, kalanları sert bir dille uyardı.

Milton, oluşumundan sadece bir gün sonra tarihin en güçlü ikinci Körfez kasırgası olarak kayıtlara geçti. Fırtınanın gücü, 2005'teki Kasırga Rita'nın hemen arkasında yer aldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, Milton'ın Perşembe günü boyunca orta Florida'yı etkilemeye devam edeceğini, ardından Atlantik'e açılacağını bildirdi. Yetkililer, sel ve hortum tehlikesine karşı halkı uyarmaya devam ediyor.

Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
Milton Kasırgası Florida\'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı

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Son Dakika Dünya Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı - Son Dakika

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