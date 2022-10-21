Çin'de kan donduran görüntü: Korona bulaşan 14 yaşındaki çocuk, ilgisizlik sebebiyle ölüme terk edildi

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Geçen hafta Çin'de Guo Jinjin isimli 14 yaşındaki bir çocuk, koronavirüs bulaştığı gerekçesiyle Ruzhou'daki karantina merkezine alındı. Fakat küçük kız çocuğu ile burada kimse ilgilenmeyince Guo Jinjin'in sağlık durumu kötüye gitti. Titremeye başlayan ve nöbet geçiren Guo Jinjin'e karantina merkezindeki yetkililer müdahale etmedi.

KÜÇÜK KIZIN SON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Hafta sonu boyunca hastalığı kötüye giden küçük kız pazartesi günü tam teşekküllü bir hastaneye kaldırıldı. Fakat doktorların müdahalesine rağmen Guo Jinjin yaşamını yitirdi. Jinjin'in ölümünün ardından ailesi küçük kızın karantina merkezindeki son görüntülerini paylaştı.

"ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILMADI"

Videoda küçük kız titreyerek nöbet geçirirken, ailesi de Pekin yönetimine sert tepki gösterdi. Kızının son görüntülerini Çin'de Douyin adıyla bilinen sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşan baba Guo Lele, "Merkezdeki sağlık çalışanları kızımın sağlık durumuyla ilgilenmedi ve hatta ölümüyle ilgili soruşturma bile açılmadı" dedi.