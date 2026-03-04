ABD ve İsrail'in İran eksenli operasyonlarının sürdüğü dönemde sosyal medyada yayılan bazı görüntüler tartışma yarattı. Üniformalı, sarışın ve yüksek rütbeli bir Amerikan askeri olarak tanıtılan kadın figürün yer aldığı fotoğrafların yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı.
Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlarda söz konusu kadının ABD'li üst düzey bir komutan olduğu iddia edildi. Görsellerde, sözde komutanın eski ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump ile yan yana olduğu kareler de yer aldı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Yapılan dijital incelemelerde fotoğrafların yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulduğu ve gerçekte böyle bir komutanın bulunmadığı belirlendi. Instagram'da "jessicaa.foster" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan ve kendisini ABD'li komutan olarak tanıtan hesabın ise yaklaşık 875 bin takipçisi olduğu görüldü.
Son Dakika › Dünya › Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?