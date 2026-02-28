Minab\'da Kız Okuluna Saldırı: 51 Ölü

İRAN'ın güneyindeki Minab kentinde bir kız okuluna düzenlenen ABD ve İsrail ortak saldırısında 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre; ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak harekat sırasında Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokulu hedef alındı. Yerel yetkililer, kız okuluna düzenlenen hava saldırısında 51 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda öğrencinin de yaralandığını duyurdu.

'DÜNYA BU ADALETSİZLİĞE KARŞI AYAĞA KALKMALI'

Saldırının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından kınama mesajı yayımladı. Ortak operasyonu 'İran şehirlerini ayrım gözetmeksizin hedef alan haksız bir saldırganlık eylemi' olarak nitelendiren Bekayi, Minab'daki ilkokul saldırısında onlarca masum kız çocuğunun hayatını kaybettiğini ve sakat kaldığını belirtti.

Yaşananları 'açık bir suç' olarak tanımlayan Bekayi, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Dünya bu büyük adaletsizliğe karşı ayağa kalkmalıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Şartı kapsamındaki asli sorumluluğunu yerine getirerek derhal harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.