Minnesota\'da Siyasi Suikast: Eyalet Meclisi Başkanı Öldürüldü

ABD Minnesota Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi evlerinde silahlı saldırıda öldürüldü. Polis gibi giyinerek Hortman ve eşini öldüren saldırgan, daha sonra Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşini de evinde silahla vurarak yaraladı.

Minnesota Valisi Tim Walz ve eyalet yetkilileri, düzenlenen basın toplantısında olayla ilgili bilgi verdi. Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman'ın, 02.00 sıralarında evlerine polis kılığında gelen bir saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü açıklayan Walz, "Melissa Hortman ve eşi Mark, bu sabah erken saatlerde siyasi amaçlı bir suikast olduğu anlaşılan bir olayda hayatını kaybetti" dedi.

Walz, saldırganın aynı şehirde yaşayan Demokrat Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşi Yvette Hoffman'ı da saat 03.00 civarında hedef aldığını duyurdu. Saldırganın Senatör John Hoffman ve eşine de defalarca ateş ettiğini, çiftin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktaran Walz, "Hoffmanlar şu anda ameliyattan çıktılar ve durumları iyi görünüyor. Bu suikast girişiminden sağ çıkacakları konusunda iyimseriz" dedi.

Yetkililer, erkek olduğunu belirttikleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattıklarını, yerel ve eyalet kolluk kuvvetlerine Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da destek verdiğini belirtti.