Nereden nereye! ABD'li yetkili, başına 15 milyon dolar ödül koydukları Maduro'nun önünde ceketini ilikledi

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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı 6 Kasım'da Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde başladı. Konferansa Birleşmiş Milletlerden birçok ülkenin devlet görevlileri katıldı.

MADURO VE ESKİ ABD'Lİ YETKİLİNİN ANLARI GÜNDEM OLDU

Konferansta Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry de yer aldı. İkilinin samimi anları kameraya yansırken, Kerry'nin, Maduro'nun elini sıktıktan sonra ceketini iliklemesi sosyal medyada gündem oldu.

YAKALAYANA 15 MİLYON DOLAR ÖDÜL VERİLECEĞİNİ DUYURMUŞLARDI

Öte yandan ABD, geçtiğimiz 2020 yılında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla iddianame hazırladı. ABD ayrıca, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verenlere 15 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.