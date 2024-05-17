Mısır'daki Piramitlerin İnşasıyla İlgili Gizem Çözüldü - Son Dakika
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Mısır'daki Piramitlerin İnşasıyla İlgili Gizem Çözüldü

Mısır\'daki Piramitlerin İnşasıyla İlgili Gizem Çözüldü

Bilim insanları, Mısır'daki piramitlerin inşasında kullanılan malzemelerin Nil Nehri'nin kaybolmuş bir kolu sayesinde taşındığını keşfetti. Yapılan araştırmada, bu kayıp kolunun haritalandırılması için radar teknolojisi kullanıldı ve piramitlerin yakınında gömülü nehirler ve tarihi yapılar bulundu. Bu keşif, piramitlerin Giza ve El-Lisht bölgeleri arasında yoğunlaşmasının nedenini açıklamaktadır.

17.05.2024 06:51
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Bilim insanları, Giza da dahil Mısır'daki 31 piramidin yaklaşık 4000 yıl önce nasıl inşa edildiğine dair gizemi çözmüş olabileceklerini düşünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi'nin yürüttüğü çok uluslu bir araştırmaya göre, piramitler Nil Nehri'nin uzun süre önce kaybolmuş olan bir kolu sayesinde yapılmış olabilir.

Nil'in bu kolu günümüzde çöl ve tarım arazilerinin altında kalmış durumda.

Arkeologlar uzun yıllardır, piramitlerin inşasında kullanılan taş bloklar ve diğer malzemelerin yakınlardaki bir su yolu üzerinden taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu.

Araştırma ekibinden Prof Eman Ghoneim, "Ama bu zamana kadar hiç kimse bu su yolunun yeri, şekli, boyutu ya da piramitlere yakınlığına dair net bir şey söyleyemiyordu" diyor.

Bilim insanları nehrin kayıp kolunu haritalandırabilmek için radar uydu görüntüleri, tarihi haritalar, jeofizik etütler ve sediman karotlama (arkeologların kalıntı bulabilmek için kullandığı bir yöntem) gibi teknikler kullandılar.

Nehrin bu kolunun binlerce yıl önce çok büyük bir kuraklık ve kum fırtınaları ardından kaybolduğu düşünülüyor.

Sonuçları hakemli Nature dergisinde yayımlanan araştırmayı yapan ekip, radar teknolojisi sayesinde kum yüzeye nüfuz ederek, içinde sakladığı gizli katmanların görüntülerini oluşturmayı başardı.

Prof. Ghoneim "Tarihi Mısır piramitlerine yakın bölgede bulduklarımız arasında gömülmüş olan nehirler ve tarihi yapılar var" dedi.

Araştırma ekibinden Dr Suzanne Onstine BBC'ye yaptığı açıklamada "nehir kolunun lokasyonunu tespit edip, burada inşaat malzemeleri ve işçileri taşıyan bir su yolu olduğunu kanıtlayan verilere ulaşmış olmamız, piramitlerin nasıl inşa edildiğini açıklayabilmemize çok yardımcı oluyor" dedi.

Nehrin, Arapça'da piramit anlamına gelen Ahramat adı verilen kolunun yaklaşık 64 km uzunluğunda ve 200-700 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

Yeriyse, yaklaşık 4700-3700 yıl önce inşa edilmiş olan 31 piramidin hemen sınırında.

Kaybolmuş olan bu nehir kolunun keşfi, piramitlerin neden Giza ve şu an Sahra Çölü içinde kalan El-Lisht bölgeleri arasında yoğunlaştığını da açıklıyor.

Araştırma raporuna, nehrin piramitlere yakınlığının, inşa sürecinde bu nehir kolunun

"aktif ve operasyonel" olduğunu kanıtladığı belirtiliyor.

Nil Nehri, modern Mısır'da olduğu gibi, Antik Mısır'ın da yaşam damarıydı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Mısır'daki Piramitlerin İnşasıyla İlgili Gizem Çözüldü - Son Dakika

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