Mississippi'de Futbol Maçında Saldırı: 4 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Mississippi'de Futbol Maçında Saldırı: 4 Ölü, 12 Yaralı

Mississippi\'de Futbol Maçında Saldırı: 4 Ölü, 12 Yaralı
11.10.2025 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir lise futbol maçının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Mississippi eyaletinde, bir lise futbol maçının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Olayın, eyalet başkenti Jackson'ın yaklaşık 190 kilometre kuzeydoğusundaki Leland şehrinde meydana geldiği bildirildi.

POLİS BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Leland Belediye Başkanı John Lee, saldırının Leland Lisesi kampüsünde gerçekleşmediğini ve yaralılardan 4'ünün helikopterle hastaneye sevk edildiğini belirterek, "Bu, yıllardır düzenlediğimiz bir etkinlik ve şimdiye kadar bu tür bir olay yaşanmamıştı. Yaklaşık 3 bin 700 kişinin yaşadığı, suç oranı düşük bir şehiriz. Herkes birbirini tanır. Bu olay hepimiz için büyük bir trajedi" ifadelerini kullandı. Polisin olayın ardından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattığı ve şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Mississippi, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Futbol, Polis, Dünya, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mississippi'de Futbol Maçında Saldırı: 4 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu İşte genç kadının yaşadığı değişim Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte genç kadının yaşadığı değişim
Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu
Yurt dışına gidecekler dikkat Şengen Bölgesi’ne giriş çıkışlar yarından itibaren dijitalleşecek Yurt dışına gidecekler dikkat! Şengen Bölgesi'ne giriş çıkışlar yarından itibaren dijitalleşecek
Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü
Trafik magandası kadınlara dehşeti yaşattı Hakaret yağdırıp aracı yumrukladı Trafik magandası kadınlara dehşeti yaşattı! Hakaret yağdırıp aracı yumrukladı
Fransa’da siyasi kriz Macron, istifa eden Lecornu’yu yeniden başbakanlık görevine atadı Fransa'da siyasi kriz! Macron, istifa eden Lecornu'yu yeniden başbakanlık görevine atadı

07:27
Muğla’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
07:16
Ülke sular altında 42 kişi öldü, 27 kişi kayboldu
Ülke sular altında! 42 kişi öldü, 27 kişi kayboldu
00:29
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti
23:36
Tarihi maç A Milli Takımımız, Bulgaristan’a gol oldu yağdı
Tarihi maç! A Milli Takımımız, Bulgaristan'a gol oldu yağdı
22:36
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
19:59
Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünde korkunç tespit: İki ayrı erkeğe ait DNA bulundu
Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünde korkunç tespit: İki ayrı erkeğe ait DNA bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2025 08:16:20. #7.13#
SON DAKİKA: Mississippi'de Futbol Maçında Saldırı: 4 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.