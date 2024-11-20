MİT'ten Orta Doğu'da operasyon! Gri listedeki terörist yakalandı - Son Dakika
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Dünya

MİT'ten Orta Doğu'da operasyon! Gri listedeki terörist yakalandı

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MİT, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen MKP üyesi terörist Kadir Çelik'i bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.

20.11.2024 09:57  Güncelleme: 10:06
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Milli İstihbarat Teşkilatı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik'i düzenlediği operasyonla bir Ortadoğu ülkesinde yakaladı.

SANSASYONEL EYLEM ARAYIŞINDAYDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye'ye yönelik sansasyonel bir eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen MKP üyesi Çelik, MİT tarafından Türkiye'ye getirilip emniyet güçlerine teslim edildi.

PKK KAMPLARINDA SUİKAST EĞİTİMİ ALDI

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terörist Çelik'in, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu faaliyetlerden birinin Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı olduğu belirlendi.

Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra terörist Kadir Çelik, 2016'da Irak'ın kuzeyine geçti. Çelik, MKP ile PKK arasındaki işbirliği çerçevesinde Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında "Suikast Eğitimi" aldı. 2018'de Suriye alanına geçen Çelik, Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli olarak silahlı faaliyet yürüttü.

MİT\'ten Orta Doğu\'da operasyon! Gri listedeki terörist yakalandı

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Son Dakika Dünya MİT'ten Orta Doğu'da operasyon! Gri listedeki terörist yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • McA !:
    Petrol,Dogalgaz haberleri de çıkmaya başlayınca erken seçim startı bilinki verilmiştir. Siha, Gemi ,Operasyon haberleri artmaya başladı. 21 6 Yanıtla
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