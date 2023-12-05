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Taylandlı model Game, ısıl tedavi sırasında cayır cayır yandı - Son Dakika

Taylandlı model Game, ısıl tedavi sırasında cayır cayır yandı

Tayland'da alternatif tıp tedavisi gören bir model, sindirim için yapılan ısıl tedavide alevler içinde kaldı. Karnında şifalı otların yakılması sırasında elbisesi ve üstündeki örtü alev alan modelin vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu.

05.12.2023 - 13:50,  Güncelleme: 14:57
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Tayland'da sindirimine yardımcı olmak için alternatif tıp tedavisi gören model, alevler içinde kaldı. Modelin vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu.

MODELİN ELBİSESİ ALEV ALDI

İsmi sadece Game olarak açıklanan model, sindirime yardımcı olmak için karnına şifalı otların yakılmasını içeren "Phao Ya" adlı Tayland ısıl tedavisi için kliniğe gitti. Olaya ilişkin görüntülerde, karnının üzerinde bir havlu ve şifalı bitki karışımıyla yatakta yatarken doktor karışımı tutuşturmak için çay mumu çakmağını çaktığında, bir anda alevler modelin elbisesini ve üzerinde yattığı plastik örtüyü sardı.

Model ısıl tedavi sırasında alevler içinde kaldı

DOKTOR MODELİN YANIŞINI İZLEDİ

Model, acı içinde kıvranırken yataktan düştü. Klinikte bulunan hemşireler alevleri yastık ve battaniyeler ile söndürdü. Hemşireler alevleri söndürmeye çalışırken doktor köşede hiçbir şey yapmadan sadece olan biteni izledi.

Model ısıl tedavi sırasında alevler içinde kaldı

VÜCUDUNDA ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Karın ve sırtında üçüncü derece yanıklar oluşan modelin, işine geri dönmesi için iki aylık bir tedaviden geçmesi gerekiyor. Model olay sonrası klinikten şikayetçi oldu.

Model ısıl tedavi sırasında alevler içinde kaldı
Taylandlı model Game ısıl tedavi sırasında alevler içinde kaldı
Taylandlı model Game ısıl tedavi sırasında alevler içinde kaldı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Taylandlı model Game, ısıl tedavi sırasında cayır cayır yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taylandlı model Game, ısıl tedavi sırasında cayır cayır yandı - Son Dakika
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